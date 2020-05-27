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慈濟發起「罩顧彰化郵您真好」　感恩郵務士

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▲▼慈濟發起「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，5月27日在彰化郵局進行，彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席，表達對這群郵務士的感恩。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「綠衣天使勤走長街陋巷，從都市到郊外，都少不了他們的足跡。」新冠病毒疫情期間，郵務士肩負全民口罩與酒精的配送工作，一百多天的日子守護國人，讓「一罩難求」的民眾可以買到口罩。慈濟基金會發起關懷活動，5月27日在彰化郵局進行「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席，表達對這群郵務士的感恩。

彰化郵局負責彰化縣內8家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量約200萬片口罩，除將剩餘部分協助載送至外縣市支援各地需求外，亦需將口罩配送至彰化縣356家健保特約藥局及27家衛生所，配送前同仁利用午休期間義務協助整理、封發，每日動員人數約150名。酒精配送至健保特約藥局310家，每家3箱每箱24瓶，共配送10次，總計已配送9,300箱223,200瓶。

中華郵政彰化郵局陳樂明副局長表示，每日增加的業務量靠著日以繼夜加班，經由處理單位分送到不同據點、中心，接著配送到全國所有的健保特約藥局及衛生所，有效率地把所有口罩分送到每一個據點，讓民眾在他們方便的地方購買口罩共體時艱、義不容辭。在防疫工作中，郵局同仁只是一個小小的螺絲釘，把防疫工作撐起來，感恩慈濟看到郵務士這個小小的螺絲釘，舉辦這個活動。中華郵政受到國人疼惜與照顧，未來會持續投入中央指揮中心的決策。

▼彰化郵局配送前同仁利用午休期間義務協助整理、封發，每日動員人數約150名。

▲▼慈濟發起「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，5月27日在彰化郵局進行，彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席，表達對這群郵務士的感恩。（圖／慈濟基金會提供）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣有很多口罩工廠，口罩物流靠中華郵政，彰化郵局配合工廠時間，將口罩送到衛生所、藥局等。感恩慈濟舉辦這個活動，讓我們可以看到這群幕後英雄，代表醫護人員感恩綠衣天使。

康好連鎖健保藥局負責人鍾瑩清表示，這些口罩都是得來不易、愛的傳遞，保護每個人的身體健康。以前收件都是郵務士送來後，我們才出去領貨，現在我們是每天引領期盼在等待郵務士、擔心他們。當民眾拿到口罩，都會說謝謝藥師、感恩你們在防疫期間的付出，我都會說：要謝謝郵務士，他們每天不分日夜把口罩送給我們。

▼彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席慈濟舉辦的「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動。

▲▼慈濟發起「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，5月27日在彰化郵局進行，彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席，表達對這群郵務士的感恩。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會劉銘達副執行長提及慈濟在各國投入防疫工作，並指出：台灣疫情的控制在國際上有目共睹，身為台灣人引以為榮，現在我們還有能力協助其他國家，這是因為政府有能、百姓守規矩，這次疫情凸顯台灣很好的民族性。劉銘達表示，在送防疫物資中，郵務人員都是做很吃重的工作，綠衣天使勤走長街陋巷，從都市到郊外，都少不了他們的足跡，這一份的關懷與感恩，是很需要的。

慈濟基金會表示，慈濟結合在地企業包含永信藥品股份有限公司、中化裕民健康事業股份有限公司、健喬信元醫藥生技股份有限公司、康好連鎖藥局負責人鐘瑩清、祥豪興業有限公司負責人邱竹旺及慈濟彰化人醫會團隊等，贈送六六大順平安與祝福多樣祝福感恩禮，感謝綠衣天使們的辛勤付出。

▼彰化慈濟志工結合在地企業、醫藥界贈送六六大順平安與祝福多樣祝福感恩禮，感謝綠衣天使們的辛勤付出。

▲▼慈濟發起「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，5月27日在彰化郵局進行，彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席，表達對這群郵務士的感恩。（圖／慈濟基金會提供）

▼慈濟5月27日在彰化郵局進行「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動。

▲▼慈濟發起「『罩』顧彰化、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，5月27日在彰化郵局進行，彰化縣政府衛生局長葉彥伯、社會處處長王蘭心，以及醫藥界代表出席，表達對這群郵務士的感恩。（圖／慈濟基金會提供）

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