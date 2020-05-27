▲ 台東豐田國中獲贈越野單車20輛，慈濟助學子壯遊台灣。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



佛教慈濟慈善基金會全力支援豐田國中學子壯遊台灣計畫，捐贈學校越野單車20輛，於27日舉行捐贈儀式，豐田學子壯遊台灣計畫，從足球隊賽季後調整訓練活動，辦理玉長公路2天1夜單車壯遊，由體育班孩子作典範學習，帶領8年級學生44人，教師16人，將於6月4日至5日辦理200公里台東至花蓮玉里玉長公路來回單車體驗，培養學生面對困難問題之挑戰。

日前慈濟基金會公傳處與台東地區志工代表拜會台東縣府時，得知豐田國中規劃成立單車隊，需要20部越野單車做為訓練後，慈濟即透過管道進行募集，感恩立即獲得20位願意幫助台東學子圓夢的善心人士支持，立即募得20部全新越野單車，並於24日於台東靜思堂組裝完成。

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豐田國中校長洪文政表示，謝謝慈濟慈善基金會長期對學校體育團隊的支持，從善念出發開始，體育班孩子在不斷努力下，可以有更好的體力與紀律，經由日積月累的努力，做為全校學生的典範，因此由八年級體育班的學生開始規劃長距離的單車旅行，更有普通班28位學生自願參加，從出發前的組車，單車練習、到單車安全，風雨無阻練習，都能設計出完整的跨領域主題教學課程，讓學生不只是騎車200公里，還能夠從安全的戶外教育中，學習團隊紀律，與單車安全騎乘知識。



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