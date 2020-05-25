總統府被駭... 有高層官員電腦被偷？　李俊俋回應了

▲總統府副秘書長李俊俋回應府內遭駭客攻擊事件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統府日前遭到駭客攻擊，外流私密資料一事，國民黨立委賴士葆25日追問總統府副秘書長李俊俋，是否像「宮鬥」？李俊俋表示，這跟宮鬥無關，並強調最近府內也沒有人遺失筆電跟隨身碟。

李俊俋表示，此事跟宮鬥沒有關，現在文件都沒有證實其真實性，是否是偽造、變造都還不清楚，目前由刑事警察局調查中。至於最近是否有府內官員筆電遺失？他強調，府內沒有人遺失筆電，也沒有遺失隨身碟的訊息。

另外，對於文件的內容，其中有多少比例是變造？李俊俋表示，沒有證實真實的事情，都沒有辦法評論，這些都不是公務文件，公務文件也不會去處理民進黨內的事。

李俊俋強調，無法證實事實的東西，不應隨便傳遞，媒體如果披露也要有來源，報導不一定會是對的，要等到水落石出才可以評論。

其他人也看了這些...

►立院報告「總統府遭駭案」竟流會 府院、國安局官員全缺席

►總統府遭駭 法務部不排除境外入侵、大陸網軍

►調查局報告曝光 總統府遭駭「資料外洩途徑有4種」

更多熱門新聞...

►總統府遭駭 國安局坦承「未能掌握」：雙重攻擊模式前所未見

►報告「總統府遭駭案」竟流會 高虹安質疑官員惡意缺席

►駭客又來？假冒總統府發釣魚信 企圖騙取立委個資

►振興一下我們的美麗