立院報告「總統府遭駭案」竟流會　府院、國安局官員全缺席

▲召委李貴敏與柯建銘、鄭運鵬、林為洲等委員討論議程。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府日前因電腦遭駭客入侵，引發軒然大波。立法院司法及法制委員會21日邀集相關部會就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，並備質詢。不過，由於眾多列席官員未出席，經朝野協商後，召委、國民黨立委李貴敏於9點24分宣布散會，要求相關部會補送完整報告後擇期再審。

立法院司法及法制委員會21日邀請總統府秘書長、司法院秘書長、國安會秘書長、國安局長、法務部長、國防部長、國家通訊傳播委員會代理主委、法務部調查局長、內政部警政署長、內政部移民署長及行政院資通安全處派員列席就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，並備質詢。

不過，列席官員僅有法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、國防部副部長張哲平、內政部警政署副署長蔡蒼柏、移民署署長邱豐光等人出席，總統府秘書長、總統府資安長、行政院資通安全長、國安會秘書長、國安局長等官員缺席。

因主要首長未出席，李貴敏於9點12分宣布休息協商，朝野協商共識擇期再審，李貴敏表示，主要官員今天都缺席，她予以譴責，依據憲法規定，立法院是監督行政單位的最高單位，非常遺憾對於今天重大案件，首長不到也不用書面或口頭說明不到的理由，顯然對於立法院、憲法體制不尊重，這有必要改進。

李貴敏也提到，幾乎每個單位的報告，除了法務部、司法院外，其他都只有一、兩頁，非常遺憾，希望相關單位調查清楚後，再補送報告。