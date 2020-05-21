快訊／總統府遭駭　法務部不排除境外入侵、大陸網軍

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府日前遭駭客入侵，立法院司法及法制委員會21日邀請相關部會專題報告。至於是否為境外入侵、大陸網軍可能性較高的問題，法務部長蔡清祥表示，各種可能性都有。

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，內容記載看似總統府幕僚協助總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面談參資料，也包括民進黨總統初選時，與當時挑戰者、副總統賴清德的相關評估。

立法院司法及法制委員會21日邀請總統府秘書長、司法院秘書長、國安會秘書長、國安局長、法務部長等相關部會就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，並備質詢。

針對偵辦進度，蔡清祥表示，目前刑事警察局、調查局都積極調查中，此案也報由台北地檢署檢察官指揮偵辦，相信他們會積極查證事實。至於是否為境外入侵、大陸網軍可能性較高的問題，蔡清祥僅表示「各種可能性都有，一切都在調查中」。

對於20日晚間多位立法委員收到假冒總統府名義的電子信件，疑似是企圖騙取個資的釣魚信件。對此，蔡清祥表示，法務部不辦具體個案，會向執法機關提出，就事實來查證。

黃明昭則說，昨天晚上11點多，總統府向刑事局報案，目前透過郵件分析，調查相關資料中。對於攻擊是否來自境外，他表示，資料還在分析，目前仍無法判斷。