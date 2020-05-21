調查局報告曝光　總統府遭駭「資料外洩途徑有4種」

▲中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府日前因電腦遭駭客入侵，內部文件遭變造後外流，引發社會軒然大波，立法院司法及法制委員會21日將邀集相關部會就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，並備質詢。根據法務部調查局20日送抵立院的報告指出，機關資料外洩途徑共有4種，包括：USB擺渡手法、跳板攻擊、機關人員遭鎖定、特定人士散布資料。

總統蔡英文20日宣示就職，不過在15日晚間部分媒體收到「蔡英文陰謀」黑函，總統府深夜澄清，強調內容為偽變造文件「非屬事實」，16日一早媒體又再度收到類似信件，Google 透過郵件將該帳號列為「危險郵件」，總統府則回應，強調已向刑事警察局報案，呼籲外界勿轉傳，避免個資受到威脅。

立法院司法及法制委員會21日將邀請總統府秘書長、司法院秘書長、國安會秘書長、國安局長、法務部長、國防部長、國家通訊傳播委員會代理主委、法務部調查局長、內政部警政署長、內政部移民署長及行政院資通安全處派員列席就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，並備質詢。

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）



根據調查局送給立法院的書面報告中指出，調查局研判機關資料外洩途徑，包括USB擺渡手法、跳板攻擊、機關人員遭鎖定、特定人士散布資料等4種方法。

調查局指出，第一種可能為人員不經意將文件以隨身碟（如USB ）等可攜式裝置攜出，並於機關外電腦開啟瀏覽或上傳雲端，而該雲端遭人破解入侵；或持有之USB本身遭植入惡意程式並於機關內電腦使用，致駭客藉機竊取文件，俗稱USB擺渡手法。

第二種可能為機關內如有WIFI無線網路分享器或其他可連至外部網路之IOT裝置如印表機、網路伺服器或其他有網路功能的資通訊設備，該外部網路設備器可能遭駭客鎖定入侵，並以此做為跳板攻擊府內電腦後竊取文件。

第三種可能為駭客鎖定機關內人員，以社交工程手法如假冒郵件並附帶惡意程式、針對機關內員工設計釣魚網站等，藉此騙取員工資訊、下載惡意程式，植入機關內電腦竊取文件。

第四種可能為意圖散布資料者，透過特定人士故意竊取文件。

調查局表示，將加強與各政府機關及關鍵基礎設施之聯繫協調，主動掌蒐中共網軍駭侵資訊外，並在國安局指導下，針對中共網軍對我入侵行為進行偵蒐，蒐獲結果除了將回報國安局，也適時提供行政院資通安全處參考。

另外，調查局也強調，將透過廉政署與總統府政風處合作，由政風人員就機關內潛在危安因子，以及調查局在外部協助查察境外敵對勢力、不法分子等，針對企圖對總統府進行滲透、破壞、竊密之不法作為，由會報機制相互通報配合，發揮交叉火網、分進合擊，從中發掘滲透、破壞、竊密等案件線索，提列偵辦。

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