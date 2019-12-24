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藍委轟反滲透法形同「綠色恐怖罩頂」　李俊俋酸：多念點書

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▲▼國民黨團，反滲透法。（圖／立法院國民黨團提供）

▲國民黨團召開「反滲透法＝新戒嚴法，綠色恐怖新年賀禮」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日三讀通過《反滲透法》，國民黨團24日召開記者會，痛批法案中所指滲透來源定義不明，對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境，形同綠色恐怖罩頂，呼籲蔡政府懸崖勒馬。對此，民進黨團書記長李俊俋表示，《反滲透法》主要規範行為而沒有處罰思想犯，請國民黨立委「多念點書」看看條文再來批評。

國民黨團24日上午召開記者會，痛批《反滲透法》沒有行政院版本，也未經委員會逐條討論，違反程序正義。此外，黨團總召曾銘宗也痛批，法案中所指滲透來源定義不明，內容幾乎可用包山包海形容，對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境，形同綠色恐怖罩頂，呼籲蔡政府懸崖勒馬。

▲▼2020副總統候選人電視政見會,李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團書記長李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

對此李俊俋表示，《反滲透法》主要規範行為而沒有處罰思想犯，「國民黨到底在怕什麼，要先看條文再來批評」。李俊俋說，《反滲透法》的立法目的是在規範破壞民主機制的「行為」，只有故意行為才會處理，完全沒有針對台商、台生、台幹，請國民黨立委「多念點書」看看條文再來批評。

李俊俋說，民進黨從來就沒有禁止正常的兩岸交流，這也不在《反滲透法》的規範內，唯有違反民主機制、破壞民主自由的具體行為，才是《反滲透法》的規範內容，請國民黨不要再胡說八道，民進黨從未禁止兩岸的正常交流。

李俊俋指出，目前先進國家都在處理反滲透相關法案，但國民黨卻要反對《反滲透法》立法。他表示，《反滲透法》並沒有綠色恐怖，只有具體的規範犯罪行為，必須是接受境外敵對勢力的指示、委託等，從事政治獻金、妨礙公民投票等具體行為。

民進黨立委李麗芬也表示，中國大陸其實從未放棄併吞台灣，甚至透過不同的手段，干擾台灣選舉、散布假訊息，呼籲國民黨要正視國家安全。李俊俋則說，根據日前兩岸政策協會的最新民調，受訪民眾贊成通過《反滲透法》的民調高達57%、不贊成僅25.2%，實在不知道國民黨在怕什麼。

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