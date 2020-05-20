快訊／駭客又來？假冒總統府發釣魚信　企圖騙取立委個資

▲傍晚多名立委收到以總統府名義發送的信件，疑似是騙取個資的釣魚信件。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府日前遭到駭客攻擊，竊取私密文件並廣傳給府線記者後，20日出現多位立法委員收到假冒總統府名義的電子信件，疑似是企圖騙取個資的釣魚信件。

總統府晚間表示，傍晚有包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱總統府所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，實則疑似為騙取個資之釣魚信件。

對此，總統府發言人丁允恭表示，經查府方並無發送相關信件，也旋將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中之連結或附檔。

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