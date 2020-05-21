總統府遭駭　國安局坦承「未能掌握」：雙重攻擊模式前所未見

▲總統府遭駭客入侵，引發資安問題。（示意圖／記者張一中攝 ）

記者黃巈禾／台北報導

總統府日前遭駭客入侵，內部文件被變造後外流，引發資安疑慮。立法院司法及法制委員會21日將邀集相關部會就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告。國安局20日送至立法院的書面報告指出，事前未能有相關預警掌握，顯示國安局情蒐量和廣度有侷限性。

國安局表示，近期我國網路空間自疫情開始，即頻傳遭駭客攻擊事件，其中部分成功攔截阻擋，但也有侵入設伏成功，幾乎導致我基礎設施部分系統癱瘓，影響我民生日常運作的案例發生，其結合網駭與勒索雙重手法， 此複合攻擊模式前所未見，對我威脅影響程度升高。

國安局指出，此現象與國安局所觀察網駭情勢日趨嚴峻相符，境外敵對勢力發動網路攻擊，沒有平、戰時區分，對象也不分政府、民企及個人，攻擊來源多來自境外，具隱匿性不易追蹤，手法慣以時事焦點，例如，總統大選、 新冠肺炎及520就職典禮等，以此設計誘騙開啟的釣魚郵件，常態持續性有組織對我發動偵察設伏攻擊，企 圖奪取對我網路空間作戰優勢與制高點。

國安局提到，近為應對關鍵基礎設施維護，刻正調整情蒐部署；惟總統府遭駭事件，國安局自16日始獲悉本案，當下已與行政院資安處橫向聯繫，但事前未能有相關預警掌握，顯現國安局情蒐能量與廣度，仍有相當侷限性，日前也已向立法院報告後續策進規劃作為，納為國安局重要施政計畫，以持續精進與強化。

對於總統府電腦遭駭的後續處理，國安局也表示，自該案起始迄今，工作重點著重情蒐應變檢討，對有關案情未有評論，現已由司法警察機關立案偵辦，基於偵察不公開原則不便回應，但會持續就各管道進行蒐情研判，並提供權責機關參用。

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