報告「總統府遭駭案」竟流會　高虹安質疑官員惡意缺席

▲立法院司法及法制委員會報告總統府遭駭案，因官員缺席流會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府日前因電腦遭駭客入侵，引發軒然大波。立法院司法及法制委員會21日邀集相關部會就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，但眾多列席官員未出席，經協商後擇期再審。對此，民眾黨立委高虹安不滿表示，報告有很多疑點、寫得非常差勁，沒想到總統府、國安局、資安處竟惡意缺席不備詢。

高虹安說，今天司法法制委員會是有9份洩密疑雲報告，報告有很多疑點、寫得非常差勁，沒想到總統府、國安局、資安處，都惡意缺席不讓我們質詢，報告寫不好就算了還不讓我們質詢。

「這次報告沒有將社會大眾想知道的疑點做澄清。」高虹安說，這次到底是單純資安事件還是有內部人士？一直在流出，到底文件是變造哪些部分？還是其實總統府是不想證實文件的真實性，所以都推給駭客？遺憾高層都不出席，沒辦法得到解答。

至於外洩的可能性？高虹安說，這次事件到底有沒有資安入侵問題？USB、百度應該是最常見、最容易的手法，釣魚信件也是大家會持續收到，但攻擊成功率相當低，就像昨天立法院收到總統府會議連結，大家都有警覺性不點。比較難防禦的事物聯網裝置，如果有連到外網的機會從這地方當跳板去攻入系統。

高虹安指出，所有事情都需要總統府、國安局解案，信件一直流出對於總統府、行政、資安防護，社會都會非常不信任，對岸也在報導，對我國聲譽很大影響，很不理解為什麼不出席？「非常無法理解，超生氣」。