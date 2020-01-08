本屆立法院通過635項法案　民進黨團：突顯國會過半重要性

▲民進黨團召開「第九屆立（修）法成果」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第九屆會期已於去年12月31日結束，民進黨立院黨團8日上午召開記者會，將本屆立法院通過的635項法案歸類成20大類，並列舉其中200項展現豐碩成果，說明執政黨在國會過半的重要性，也希望民眾繼續讓民進黨在國會過半、守護台灣。

民進黨團書記長李俊俋7日上午與民進黨立委余宛如、陳靜敏、陳曼麗、吳玉琴等人召開「第九屆立（修）法成果」記者會，細數本屆立法院的豐碩成果，並訴求「國會過半，守護台灣，票投14號民主進步黨」。

李俊俋表示，選舉進入倒數三天，大家都非常厭煩所謂的謠言製造產業鏈，一大堆的謠言「讓我們現在連反駁都覺得有點浪費時間」，因為民主選舉要回歸基本面，最重要的是向人民報告政績與政見，以及過去做了些什麼。

李俊俋指出，立法院第9屆共通過635項法案，與第8屆的581案相比增加9.3%，且每屆都以約10%的比例成長。民進黨團也就635項法案歸類成20大類、並列舉其中200項法案的成績單，讓大家知道國會過半對於推動法案的重要性。

李俊俋說，民進黨成立33年以來，持續朝著民主進步的方向前進，過去也曾在2000年執政時「朝小野大」，造成什麼事情都推不動，因五要提醒大家「要有會做事的政府，就要有堅強的國會做後盾」，而在國會除了監督政府以外，更重要的是協助推動法案。

李俊俋表示，「守護民主，鞏固國安」部分民進黨團制定了《反滲透法》；防止假訊息部分也分別修正《農產品市場交易法》、《災害防救法》等；「陽光法案，政治改革」部分制定了《政黨法》、修正《政治獻金法》與《公民投票法》等；在「告別威權，迎向和解」則包括制定《促進轉型正義條例》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》等。

李俊俋也說，在「人權立國，深化保障」部分，本屆立院已制定《司法院釋字第748號解釋施行法》，以及修正《社會秩序維護法》、制定《國家人權博物館組織法》等。

余宛如則以民進黨執政下所做的經濟體質改革做說明，包括活化創新經濟的動能，制定《外國專業人才延攬及僱用法》，以及修正《產業創新條例》、《公司法》；陳曼麗則以能源轉型、護農成績、海洋國家等為主題進行分享。

陳靜敏也表示，在「厚植文化力，台灣躍國際」的立法成果，包括制定《國家語言發展法》、修正《國民體育法》等；吳玉琴則從「扶老攜幼，國家來幫忙」、「兒少安全網，顧好又顧滿」等類型進行說明，包括修正《長期照顧服務法》，以及制定《教保服務人員條例》等。

▼民進黨團召開「第九屆立（修）法成果」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



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