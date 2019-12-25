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韓國瑜喊當選恢復特偵組　民進黨團批：司改不走回頭路

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▲▼民進黨團召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨團召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見發表會上表示，民進黨任內廢特偵組是「為貪官汙吏開一路綠燈」，並讓政府更加腐敗，因此若當選就要立刻成立特偵組。對此，民進黨立法院黨團25日召開記者會，黨團書記長李俊俋強調「司改不走回頭路」，希望韓國瑜能夠在25日下午的第二場政見會上提出相關的主張。

民進黨團25日上午召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會，李俊俋表示，希望韓國瑜在25日下午即將登場的第二場政見會中能夠提出多一點政見與內容，而不是一次政見會總共只提一項政見，況且特偵組當時是因為社會大眾認為有不適當的政治力介入，才會決定將其廢除。

民進黨立委李麗芬表示，韓國瑜提出要恢復特偵組，「聽到政見會感到心驚膽跳的應該是立法院的資深立委」，全體立委都是特偵組監聽的受害人，包括韓國瑜競選高雄市長為他出力最多的前立法院長王金平更是被修理得最慘的人。

李麗芬說，特偵組的成立本是希望用來除弊，沒想到後來自己卻變成弊端，大家希望特偵組能夠獨立運作，前總統馬英九卻因為權力濫用，讓時任檢察總長的黃世銘成為馬英九的政治工具，顯見特偵組的運作已經偏離當初設立時的目的與方向。她表示，民進黨團總召柯建銘曾說過「特偵組是立法錯誤衍生的憲政怪物」，所以要守護國家憲政的正常運作，一定不能讓已經廢除的憲政怪物再回來。

李麗芬表示，韓國瑜似乎認為只有特偵組可以查弊案，但我國現行法律與檢察官還是持續在運作，沒有特偵組還是可以辦弊案，「他對我們的政府運作體制不熟悉大家都不會感到驚訝」，因為韓國瑜確實常常有些東西是狀況外，不過在提出任何政見前都應該先做功課，想清楚再提出來，不要再拋出任何不負責任的政見。

▲▼民進黨團召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨團召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

民進黨立委周春米則指出，在我國《行政訴訟法》的設計警察權是一體的，相對各個地方法院就是成立一個地方檢察署，原本的規範並沒有特偵組的設立，主要是在2007年因應台灣社會的需求，才會在最高法院檢察署成立特別偵查組，「但事實上它只是發揮調查上的權限，並沒有起訴權限」，特偵組縱使綜合相關事證調查完畢後認為有起訴之必要，還是得交到地方檢察署做起訴，特偵組的設立有其時空背景。

周春米說，在2013年馬王政爭越演越烈，造成社會動盪且政治不被信任，特偵組就是始作俑者，負責帶頭的檢察總長甚至介入相關不法情事，直言這是對民意最大的諷刺，也因此民進黨政府上台後在立法院提案將特偵組予以廢除。

周春米指出，美國早在1999年就廢除獨立檢察官制度、日本也將特搜部設於地方檢察署內避免權力集中、南韓更在2013年廢止了中央搜查部，都是因為社會大眾質疑政治力的介入而走入歷史，因此當台灣面對特偵組做頭的檢察總長不被信任時，就應該痛定思痛檢討制度存在的問題。

周春米批評，韓國瑜在沒有歷史考量，也沒有相關配討檢討的情況下就提出要設特偵組，但事實上特偵組早已不被信賴，特別是韓國瑜在相關政策的執行、運作與政治承諾同樣也不被信任，「他在政見會恥言說要設立特偵組，公信力、可信度都是備受懷疑」。周春米表示，一個制度成立與走入歷史的原因大家都要共同面對，目前其他相關的檢察署也沒有荒廢調查貪汙犯的職責，韓國瑜提出成立特偵組是對全國檢察官很大的不信任。

李俊俋則指出，包括賴素如雙子星案、李朝卿風災重建索賄案、許志堅新店都更案、葉世文八德合宜住宅案、陳健楷議政大樓裝修工程案、黃景泰掏空公款案、林錫山遠網科技標案、張榮味焚化爐收賄案等都是沒有特偵組仍然可以辦案，韓國瑜主張恢復特偵組是對基層檢察官的侮辱。

李俊俋強調「司改不走回頭路」，韓國瑜在政見會莫名其秒提出要恢復特偵組，但根本不了解特偵組是什麼、內容為何，以及有何爭議，歡迎他在第二場政見會提出相關主張，並將實際的理由說清楚。

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