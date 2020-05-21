捷克參議院50：1壓倒性支持議長訪台　吳釗燮：外交部高度歡迎

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書「Miloš Vystrčil」）



記者林銘翰／台北報導

前捷克參議院院長柯加洛（Jaroslav Kubera）在原訂訪台計畫前夕猝逝，外界傳聞與中國政府施壓有關，新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）就職後，對台海關係傾向備受關注，20日捷克參議院投票決議，支持維特齊訪台。對此，外交部長吳釗燮21日表示，對於捷克參議院議長願意率團訪台，外交部高度歡迎。

柯加洛原定2月訪問台灣，卻傳出猝逝，爾後新任參議院議長維特齊上任後，20日在捷克參議院召開例行會議，以50比1的票數決議通過，認為中國大陸威脅不得訪台是對捷克內政的干涉，並且支持維特齊率團訪問台灣。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮21日上午赴立法院外交及國防委員會，就「我國參與第73屆世界衛生大會（WHA）」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時，詢問外交部對於捷克參議院決議支持維特齊訪台有何看法。

吳釗燮表示，捷克在所有歐洲國家之中，一向對自己的民主、自由、人權感到非常驕傲，對於捷克參議院議長願意率團訪台，外交部高度歡迎，也對參議院的勇氣表示敬意。

吳釗燮說，待新冠肺炎疫情逐步緩和，外交部將為議長訪台行程全力做相關準備。

此外，根據外交部統計，本次共有41國、92位政要祝賀蔡英文連任，不過我國友邦尼加拉瓜、巴拉圭僅由副總統拍攝影片祝賀，引發外界對於邦交的疑慮，民進黨立委趙天麟也對此詢問外交部看法。

對此，吳釗燮說明，尼加拉瓜副總統就是總統的夫人，在尼加拉瓜國內也處理非常多重要職務，「副總統講話的份量跟總統一樣」，因此不會有問題。至於巴拉圭雖由副總統錄製影片祝賀，但是該國總統也透過推文、致函等更直接的方式表達祝賀，以及和我國大使表達祝賀，這部分也都沒有問題。

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