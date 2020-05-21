陸官媒放話台灣友邦「基本歸零」　吳釗燮霸氣回應：一個都不會少

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文5月20日宣布就職，正式展開第二任期，不過中國大陸官媒《環球時報》卻在社論中提到各種對台灣施壓的手段，包括在外交領域讓台灣邦交國「基本歸零」。對此，外交部長吳釗燮21日表示，對於《環球時報》的放話外交部不會回應，但對於自己的邦交國外交部一點都不會放棄，「我會全力努力，一個都不會少」。

吳釗燮21日上午赴立法院外交及國防委員會，就「我國參與第73屆世界衛生大會（WHA）」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委羅致政質詢時指出，中國大陸官媒《環球時報》在社論中提到各種對台灣施壓的手段，包括在外交領域讓台灣邦交國「基本歸零」，顯示未來兩岸在外交戰場上漸趨激烈，詢問外交部對此看法。

吳釗燮表示，《環球時報》是中國大陸政府非常鷹派的媒體，對於《環球時報》的放話外交部基本上不會回應，但是對於自己的邦交國，外交部會用盡全力保障台灣在外交上的權益，一點都不會放棄。

羅致政再問，外交部是否有信心捍衛台灣現有邦交國，使友邦繼續維持與我關係，吳釗燮則強調，「我會全力努力，一個都不會少」。

此外，根據外交部統計，本次共有41國、92位政要祝賀蔡英文連任，不過我國友邦尼加拉瓜、巴拉圭僅由副總統拍攝影片祝賀，引發外界對於邦交的疑慮，民進黨立委趙天麟也對此詢問外交部看法。

對此，吳釗燮說明，尼加拉瓜副總統就是總統的夫人，在尼加拉瓜國內也處理非常多重要職務，「副總統講話的份量跟總統一樣」，因此不會有問題。至於巴拉圭雖由副總統錄製影片祝賀，但是該國總統也透過推文、致函等更直接的方式表達祝賀，以及和我國大使表達祝賀，這部分也都沒有問題。

其他人也看了這些...

►817萬票勝選連任那一夜 蔡英文內心有顆未爆彈

►蔡英文下一步要打國際盃 8大政策改變台灣產業體質

►蔡英文72小時搞定閣揆、黨務 不愛政治但不會「再想想」



更多熱門新聞...

►蔡英文演說講稿 兩岸基調「和平、對等、民主、對話」

►蔡英文社群喚醒英粉 究極體再進化準備瞄準「外宣」

►振興一下我們的美麗

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】