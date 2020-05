美國宣布售台1.8億美元重型魚雷　吳釗燮揭美方背後目的

▲外交部長吳釗燮。(圖/記者李毓康攝)



記者林銘翰/台北報導

在總統蔡英文與副總統賴清德正式就職之際,美國國務院今天宣布批准對台軍事銷售,將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備,金額達1.8億美元。這項軍售已正式知會國會。對此,外交部長吳釗燮21日表示,重型魚雷主要是用在我國的潛艦國造,此舉也代表美方支持且願意協助我國完成潛艦國造。

美國國務院政治軍事局(U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs)於美國時間20日發布新聞稿指出,國務院已經批准對台「對外軍事銷售」(Foreign Military Sales),出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷(MK-48 Mod6 AT HWT)與相關設備,預計金額為1.8億美元,美國國防安全合作署(DSCA)已正式知會國會。

美方這次對台軍售項目除了18枚魚雷外,還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

吳釗燮21日上午赴立法院外交及國防委員會,就「我國參與第73屆世界衛生大會(WHA)」進行專題報告,並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時詢問,美方批准對我重型魚雷軍售,外交部對此有何看法。

吳釗燮指出,重型魚雷主要是用在我國的潛艦國造,此舉代表美方對我國安全承諾的落實,對於美方堅守《台灣關係法》與《六項保證》的承諾,外交部也表達歡迎。

羅致政再問,美方批准對我重型魚雷軍售,是否代表支持且願意協助我國完成潛艦國造。對此,吳釗燮則回應「一點都沒有錯」。

