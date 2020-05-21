　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國宣布售台1.8億美元重型魚雷　吳釗燮揭美方背後目的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院外交國防委員會,外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

在總統蔡英文與副總統賴清德正式就職之際，美國國務院今天宣布批准對台軍事銷售，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。這項軍售已正式知會國會。對此，外交部長吳釗燮21日表示，重型魚雷主要是用在我國的潛艦國造，此舉也代表美方支持且願意協助我國完成潛艦國造。

美國國務院政治軍事局（U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs）於美國時間20日發布新聞稿指出，國務院已經批准對台「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）與相關設備，預計金額為1.8億美元，美國國防安全合作署（DSCA）已正式知會國會。

美方這次對台軍售項目除了18枚魚雷外，還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

吳釗燮21日上午赴立法院外交及國防委員會，就「我國參與第73屆世界衛生大會（WHA）」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時詢問，美方批准對我重型魚雷軍售，外交部對此有何看法。

吳釗燮指出，重型魚雷主要是用在我國的潛艦國造，此舉代表美方對我國安全承諾的落實，對於美方堅守《台灣關係法》與《六項保證》的承諾，外交部也表達歡迎。

羅致政再問，美方批准對我重型魚雷軍售，是否代表支持且願意協助我國完成潛艦國造。對此，吳釗燮則回應「一點都沒有錯」。

其他人也看了這些...
817萬票勝選連任那一夜　蔡英文內心有顆未爆彈
蔡英文下一步要打國際盃　8大政策改變台灣產業體質
►蔡英文72小時搞定閣揆、黨務　不愛政治但不會「再想想」

更多熱門新聞...
蔡英文演說講稿　兩岸基調「和平、對等、民主、對話」
蔡英文社群喚醒英粉　究極體再進化準備瞄準「外宣」

振興一下我們的美麗

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
UberEats訂餐中千萬！1、2月發票有7張千萬大獎沒領　
帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」　過來人揭超驚人內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

藍營內部罷韓數字曝光… 　名嘴爆：「這事件」發生後多5萬票　

李來希批國民黨拿香跟著拜提修憲：主帥無能！

川普揚言退WHO　外交部：參與世衛是努力目標

罷韓活動5/22正式起跑　中選會5提醒「政府機關不得動用預算宣傳」

美國宣布售台1.8億美元重型魚雷　吳釗燮揭美方背後目的

立院報告「總統府遭駭案」竟流會　府院、國安局官員全缺席

放任工廠違建？　高市府：配合修法「就地輔導」

蔡英文新使命是鬆綁台灣！　謝金河點出「高民調連任」最重關鍵

4分鐘毀全台機場！陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

牧羊犬化身奶爸照顧等家幼貓　跨種族的愛！親舔、陪玩超暖心

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

藍營內部罷韓數字曝光… 　名嘴爆：「這事件」發生後多5萬票　

李來希批國民黨拿香跟著拜提修憲：主帥無能！

川普揚言退WHO　外交部：參與世衛是努力目標

罷韓活動5/22正式起跑　中選會5提醒「政府機關不得動用預算宣傳」

美國宣布售台1.8億美元重型魚雷　吳釗燮揭美方背後目的

立院報告「總統府遭駭案」竟流會　府院、國安局官員全缺席

放任工廠違建？　高市府：配合修法「就地輔導」

蔡英文新使命是鬆綁台灣！　謝金河點出「高民調連任」最重關鍵

4分鐘毀全台機場！陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

「黑暗中的光」京華城拆除　廢墟區燒烤店唯一亮燈

國台辦瞎酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

借2億擔保金卻沒錢還　許金龍重回看守所提抗告遭駁

專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

工程師暈船閃婚正妹GG了！　連辦2場婚禮傾家蕩產…不到1年離婚「下場超悽慘」

「攀岩美女」李虹瑩防疫期間爬桌子　秀變態肌力超反差

像開彩券大獎！陳宗彥難忘寶瓶星檢疫　憶「台灣疫情2危機」壓力大

德丙有3人疑似確診正接受隔離　全隊暫停訓練沒有恢復時間表

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

顧立雄出任國安會！李正皓稱：殺手本色

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？

史上最簡單就職　日代表：台日同行

陳建仁握拳為小英加油　暖舉感動網友

蔡英文一搏歷史定位！　就職演說聚焦修憲

金芭黎復業「還招」！葉匡時帶隊一字排開量體溫

3Q陳柏惟試婚直擊　與未婚妻互動冷淡

駭客攻擊總統府　調查局報告曝光：資料外洩有4大途徑

更多熱門

相關新聞

川普揚言退WHO　外交部：不放棄參與世衛

川普揚言退WHO　外交部：不放棄參與世衛

美國總統川普與WHO之間的衝突日漸激化，日前更發信給WHO秘書長譚德塞下最後通牒，若在30天內無法展現出對中國大陸的獨立性，不排除永久凍結資金、退出會員國行列。對此，外交部長吳釗燮表示，「參與世界衛生組織是努力目標」，WHO部份我們不會放棄。

美祭新法案限制中國企業上市

美祭新法案限制中國企業上市

美護士心理受創「常夢到急診室」被發現陳屍車內

美護士心理受創「常夢到急診室」被發現陳屍車內

開車撞到2995萬現金　她當垃圾嚇傻

開車撞到2995萬現金　她當垃圾嚇傻

美猛男護士跑趴中鏢！生猛肌肉消風變肉乾

美猛男護士跑趴中鏢！生猛肌肉消風變肉乾

關鍵字：

重型魚雷軍售美國吳釗燮外交部潛艦國造羅致政

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面