川普揚言退WHO　外交部：參與世衛是努力目標

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普與WHO之間的衝突日漸激化，日前更發信給WHO秘書長譚德塞下最後通牒，若在30天內無法展現出對中國大陸的獨立性，不排除永久凍結資金、退出會員國行列。對此，外交部長吳釗燮表示，「參與世界衛生組織是努力目標」，WHO部份我們不會放棄。

美國總統川普日前發信給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，直指WHO沒有調查病毒起源，若WHO無法真正展現出對中國大陸的獨立性，在未來30天內沒有做出重大實質的進步，將把凍結的資金轉為永久凍結，且重新考慮是否還要成為會員國。

國民黨立委江啟臣21日在外交國防委員會問及此事，川普對WHO的政策，是否影響到我們未來的參與？部長有提到不會改變，但江強調要沙盤推演，以川普選舉的壓力，他真的有可能做出來。萬一美國退真的說不再參與WHO，或是美國希望台灣也跟我靠攏、支持我美國立場，怎麼辦？甚至川普要成立新組織，要求台灣捐錢才能加入？

對此，吳釗燮強調，「參與世界衛生組織是努力目標，萬一有其他變數的話我們會仔細觀察」，但是假設性問題沒辦法回答，WHO部份我們不會放棄，會看事情來做最好的處理。

另外，儘管近來台灣靠著防疫物資的援助，在國際間博得高聲量，但最終仍舊無法參與WHA，衛福部也發出抗議信表達立場。江啟臣問及抗議信內容？衛福部政次何啟功表示，每年都有抗議信，但慣例不會公開；江接著說，支持你們去抗議，但是抗議內容應該公開，才能知道是否有正確表達立場，吳釗燮說，會視情況公開。