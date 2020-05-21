砲轟中國干涉內政！捷克參議院50：1壓倒性通過「支持參議院長訪台」

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書「Miloš Vystrčil」）

記者陳亭伃／綜合報導

前捷克參議院院長柯加洛（Jaroslav Kubera）在原訂訪台計畫前夕猝逝，外界傳聞與中國、捷克政府施壓有關，背後牽扯中國、台灣與捷克關係，新任參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）就職後，對台海關係傾向備受關注，20日捷克參議院投票決議，支持維特齊訪台。

綜合外媒報導，在柯加洛原定2月訪問台灣，卻傳出猝逝，爾後新任參議院長維特齊上任後，20日在捷克參議院召開例行會議，以50比1的票數決議通過，認為中國威脅不得訪台是對捷克內政的干涉，並且支持維特齊率團訪問台灣。

捷克參議院20日經過雙方辯論，通過外交國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）的提案，認為中國對於柯加洛的威脅信，根本就想干涉捷克內政，且捷克國會議員訪問台灣，符合捷克長期外交利益，因此支持議長在企業代表陪同下訪問台灣。

無黨籍參議員賀社（Marek Hilšer）表示，「捷克是一個獨立、自由、民主國家，不該被其他國家勒索，尤其是獨裁國家」。參議院長維特齊也表示，中國外交官對於捷克政府態度強硬且不尊重，甚至還威脅「不得祝賀台灣總統就職，感到無比的荒謬與難以接受。」

而中國之所以相當關注捷克參議院長是否訪台，主要原因為根據捷克憲法，參議院長是捷克政壇中位階僅次於總統的人物，若出訪各國家具有一定的象徵意義。

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