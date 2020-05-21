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陳玉珍怪對岸選舉期間幫倒忙　「讓民進黨的票越來越多」

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▲▼陳玉珍、羅致政接受廣播專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》ˊ提供）

▲陳玉珍、羅致政接受廣播專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》提供）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文於520就職演說上重申兩岸立場，「不接受一國兩制」，堅守台灣主權。對此，國民黨立委陳玉珍與民進黨立委羅致政在21日的廣播中爭論，陳玉珍更直接表明，「中國政府真的是沒有智慧，讓民進黨的票越來越多。」

蔡英文在就職演說中重申「和平、對等、民主、對話」這8個字，「我們不會接受北京當局，以一國兩制矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。」

對此，羅致政表示，歷史上中國錯過好多次接受台灣善意的機會，從前總統陳水扁提出「四不一沒有」，中國完全沒有正面回應，小英也說正視九二會談存在，不接受九二共識，但對岸也不接受，「這是對岸不瞭解的地方，不願接受善意回應，台灣內部壓力就來，人民會認為這總統軟弱」，但這都是因為，對岸都不接受，所以才回到基本面，確保台灣立場不會被扭曲。

陳玉珍則說，從這次疫情的影響讓國際關係改變很大，「我可以感受到，中國人對日本的仇恨，但疫情之後，日本對中國釋出善意，民間氣氛改變，但我們國家卻封鎖邊界，不讓小明回來，很冷又不雪中送炭，沒有釋出善意」，這四年，民進黨話都說都很漂亮，實際對中國動作很少，對中國、美國的動作都不一樣。

羅致政反駁，是因為關係本質不同，陳玉珍認為，「如果想改善關係，大家應該都要釋出善意」，羅致政也提到WHA視訊會議，若中國真的對我們有善意，為何連視訊會議都不讓我們參加，又用WHO秘書長譚德塞去擋我們，「哪有善意？」

兩人爭論到此，陳玉珍無奈的說，「我覺得中國政府真的是沒有智慧，他們真的是沒智慧，他們每次講一些事、做一些事，尤其在選舉期間，都在幫國民黨倒忙，讓民進黨的票越來越多。」

▲▼陳玉珍、羅致政接受廣播專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》ˊ提供）

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