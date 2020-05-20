男友在隔床…女大生遭「按摩師硬上6分鐘」沒呼救！法官挺：她沒社會經驗

▲北市1名女大生與男友相約按摩舒壓，沒想到隔著布簾卻遭技師性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

一名女大生與男友相約到北市開封街一處養生館舒壓，2人隔著布簾分開按摩，女子進行到一半時突然遭越籍阮姓按摩師強行性侵得逞，事後女子不敢張揚直到隔天才報警。法院審理時阮男坦承犯行但辯稱是兩情相悅，法官審結一審重判他有期徒刑5年6月，二審維持原判確定；另他冒名打工部分，涉犯偽造私文書共2罪，再處有期徒刑8月。

越南籍阮姓男子2014年8月以移工名義申請來台工作，後來他因逃離原工作地被通報為逃逸外勞，期間四處打零工維生，2018年7月間他以假身分證至養生館應徵按摩師，養生館老闆不疑有他，阮男順利取得工作。

2019年9月9日晚上10點30分許，女大生晴晴（化名）與男友相約養生館按摩，2人隔著一個布簾分開，雖按摩床才相距不過1 、2 公尺，但按摩師阮男為逞一時性慾，竟在按摩過程中硬上晴晴，性侵長達6至7分鐘。晴晴當下因驚嚇過度，完全不敢反抗也不敢呼救，直到隔日凌晨2點才向男友坦承「被上了」，隨後在男友陪同下前去警局報案。

▲北市1名女大生與男友相約按摩舒壓，沒想到隔著布簾卻遭技師性侵得逞。（圖／記者邱中岳翻攝）

法院審理時晴晴表示，按摩過程中她眼睛被毛巾遮住，有感受到阮男從她大腿內側越按越上面，過沒多久就聽到對方脫褲子的聲音，接著自己雙腿就被強硬扳開，此時阮男拿下她眼睛上的毛巾後，僅比了一個「噓」要她不要出聲後，下體就直接進入她體內，她毫無防備。

法庭上阮男坦承犯行，但辯稱是兩情相悅；阮男辯護律師則質疑，為何晴晴當下明明男友就在旁邊卻不呼救，且根據監視器畫面，她離開養生館時神色均無異常，與一般被性侵者反應明顯不同，有違常情。

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法院審理時認為，每一個人在突遭偶然事變時，反應本來就會因性格、教養、危機處理能力影響而有所不同，且晴晴案發當下也才剛成年沒多久，仍在大學就讀中並無社會經驗，實在難以與一般智識周全的成年人相比，也難以苛責她當下為何不呼救或逃離現場，法官審結認為阮男犯行屬實，依強制性交罪判處有期徒刑5年6月，刑後驅逐出境；另他偽造文書求職的部分依法處8月徒刑，得易科罰金24萬元。可上訴。

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