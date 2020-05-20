第一次參加員工聚餐！女同志被老鳥灌醉…小鮮肉同事「趁她癱軟」性侵得逞

▲22歲女剛入職公司，慘被同事性侵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市寶安區萬豐村某國際物流企業一位22歲妹剛剛入職7天，沒想到在5月16日晚新員工聚餐中，被不懷好意的男同事灌醉，不省人事後被帶到摩鐵，慘被性侵。事後，受害女生多次報警，都被當地警方以「自願（發生關係）」為由拒絕立案。

微博網友「新員工入職遭強姦」18日PO文爆料稱，女友剛入職新公司，在參加新員工聚會後，被剛認識的同事帶走並性侵；事發後，她於16日至17日多次向深圳當地警方報警，但都沒有結果。

▲受害女生同性戀人PO文揭發。（圖／翻攝自微博）

「新員工入職遭強姦」還控訴，她和曾姓女友是同性伴侶關係，事發當晚打電話給對方，但無人接聽，隨後，得知女友已經「喝大喝癱」。之後，她急忙趕到事發旅館，找到女友及鄒姓男子。她發現，女友當時癱坐在地板上，地面一片狼藉。

她進一步回憶，當時，自己撞見鄒男性侵女友的事實，但對方卻聲稱兩人是情侶關係，是自願發生關係的，「他並不知道我們是同性戀，我們是女朋友關係，所以撒謊他們在談戀愛，以為我只是她的朋友。」

▲▼女友還發出截圖。（圖／翻攝自微博）

PO文一出，立即引發網友關注。對此，19日16時許，深圳市寶安區公安局一位工作人員表示，針對該事件，寶安公安會發布情況通報。

19日16時06分，深圳市公安局寶安分局通報表示，經初查，嫌疑人鄒男（21歲）與當事人曾女（22歲為同事關係，15日晚，兩人參加完公司聚餐後，鄒男帶著處於醉酒狀態的受害女還到一家旅館開房，隨後發生性關係。

通報顯示，警方於18日決定立案偵查，已刑事拘留犯罪嫌疑人鄒男。目前，警方正對該案件偵辦中。

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▼警方通報。（圖／翻攝自微博）