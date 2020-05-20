女網友開車揪上摩鐵...完事後告性侵　他喊冤：連房間錢都她出的

▲檢方認為張女主動載陳男前往旅館，並且將房間錢付清，因此認為不像性侵案件，全案以不起訴處分 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名陳姓男子，2019年7月中在網路上認識1名上班族張女；幾天後，2人前往旅館並發生關係，事後張女卻宣稱自己遭到性侵，陳男到案後堅決否認犯行，並稱2人開房間是你情我願之事，何來性侵之說？經檢方調查，前往旅館不僅是張女載他，連房間錢都是她付的，認為不像性侵案件，因此處分不起訴。

張女指稱，2019年7月中，在網路1個交友軟體上認識了陳姓男子（32歲），2人情投意合，7天後相約出遊並前往旅館聊天；張女表示，一進旅館內，陳男就迫不及待的脫去她的衣服及褲子，並逼她口交，全程不到15分鐘，然後他先去洗澡，接著才換自己，再一起回家。

陳男卻喊冤指出，明明就是你情我願的狀態下一同出遊；那天晚上用LINE 約她去看夜景，但她卻覺得已經很晚了不想去，並提議去旅館聊天，連房間錢都還是她出的，甚至表示當天還是她開車到自己的租屋處接送他，堅決否認自己有性侵的意圖。

檢方調查後認為，張女宣稱自己遭到了性侵，但第一時間卻還和陳男坐在一起看電視，之後還載陳男返回租屋處，此舉與一般被害人遭性侵害後身心俱創，對加害人心生厭惡或恐懼，應該是亟欲離開加害人掌握而全然不同；然而，張女經多次傳喚，仍未到庭陳述事發經過，以擔保其陳述之真實性，亦無從釐清何以有這麼多與常情不符行為，在被告罪嫌不足情況下，全案不起訴。

・超級明星商品，大熱門好貨

►稅務局門口搭彩色棚架…遭民譏「像辦喪事」！ 苗栗竹南分局回應了

►聯合大學驚傳「廁所偷拍」！導師疑護生刪照 女大生崩潰痛哭