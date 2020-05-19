女看護廚房正忙…色雇主拖牆角硬上！　她崩潰狂喊NO求救

▲印尼籍看護伊娜（化名）在洗碗時突遭雇主侵犯，毫無防備下被硬上得逞。（示意圖／Pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

男子阿牛（化名）一日見家中印籍看護伊娜（化名）整理餐盤時突興起色慾，不顧伊娜抗拒大喊，「NO、NO、NO、不要」等話，就直接將她推到牆邊，脫去衣褲後開始上下其手，以強暴方式指侵伊娜。伊娜掙脫後嚇得趕緊撥打電話向仲介求救，阿牛被依強制性交罪送辦。新竹地院判阿牛有期徒刑1年8月，可上訴。

▲伊娜（化名）在整理碗盤時，雇主阿牛見她動作誘人，一時興起下竟將她推至牆邊上下其手。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

印尼籍女子伊娜在台擔任看護，平日負責照顧雇主阿牛的媽媽。2018年12月10日中午12時許，阿牛見伊娜在廚房整理餐盤時動作誘人，竟突興起色慾想硬上，完全不顧伊娜以手推開狂喊，「NO、NO、NO、不要」，仍強行將她推到牆邊，除恣意親吻伊娜嘴巴及胸部外，同時也將手伸進她衣服內亂撫摸。

阿牛見伊娜遭強壓在地動彈不得後，又將她衣褲全脫下，以手強行進入她下體，硬上得逞。伊娜崩潰逃離現場，急撥電話向仲介公司求救並報警處理，警方獲報後迅速將阿牛逮捕到案，依強制性交罪送辦。

法院審理時阿牛坦承犯行，不過民事部分因他已與被害人談妥賠償金達成和解，刑事部分法官審酌他「欠缺自制力」，為逞一時私慾就硬上女看護，行為已嚴重危害伊娜身體自主權及身心健康發展，判處1年8月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並須支付公庫3萬元。可上訴。

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