摸完手臂再叫「氣質妹」…女大生嚇傻控師性騷！教授要上8小時性平教育

▲北部某國立大學邱姓男教授因在課堂上拍肩女學生、又稱對方為氣質妹，遭指控性騷擾。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

北部某國立大學邱姓男教授因在課堂上拍肩女學生、又稱對方為「氣質妹」，遭指控性騷擾。校方經性別平等教育委員會調查後，決議讓教授接受8小時性平教育。教授不服決議提行政訴訟，基隆地院一審判教授敗訴；案經上訴，二審高院認為原處分無誤，故維持原判，教授敗訴確定。

全案進入調查時受害女學生表示，因對機器人相當有興趣所以選修了邱姓教授的2門課，起初因邱師平時就會在課堂上碰觸她的頭，她不以為意，以為只是一般互動，怎料之後卻越來越頻繁，當時她除了跟男友講之外也有向系辦反應，但才改善沒幾堂課，邱師又開始繼續碰觸。

女學生再稱，2016年6月7日上課時邱師走來與她聊天，過程中突伸手摸她，從她的右手臂下方摸到上方，再從左手臂下方摸到上方，接著又叫他「氣質妹」，為此她因感到非常不舒服且不受尊重，驚嚇害怕之餘決定揭發老師色行。

校方介入調查時，邱姓教授承認有觸碰女學生，但強調自己沒有惡意，並坦言如果學生有向他反應不舒服，他就不會再做相同動作，另有關「氣質妹」一詞，老師辯稱是因看到女學生桌布有她的照片，看起來有點像又不像本人，基於稱讚才說出「很有氣質」之類的話。

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法庭上邱教授主張自己從未與女學生單獨相處過，認為性平會指稱女學生悲傷哭泣、他摸女學生遭人目睹等事都不是事實，且他更從未以「氣質妹」稱呼過女學生。

基隆地院審理時認為性平會調查無誤，判教授敗訴；案經上訴，雖教授主張觸碰女學生的手臂並不具「性意味」或「性別歧視」，但高院仍認為邱師行為確實有性騷擾之意，審結駁回教授上訴，邱姓教授確定要接受8小時性平教育。

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