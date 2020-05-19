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超商外「男子一直摸女童大腿」…台南警曝：是乾爹！網續轟：關懷用摸的？

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▲有民眾在台南南區一超商前見一男子不斷摸一名小女孩的大腿，驚覺有異急報警。（圖／翻攝《台南爆料公社》）

▲有民眾在台南南區一超商前見一男子不斷摸一名小女孩的大腿，驚覺有異急報警。（圖／翻攝《台南爆料公社》）

記者徐愷昕／台南報導

台南有一民眾17日下午在南區超商前看到一男子不斷撫摸一女童大腿，認為他行徑相當奇怪，擔心之餘急上前阻止並報警處理。新興派出所接獲通報後速派員前往關心了解，所幸經調查確定只是虛驚一場，該男子是女童父母好友，同時也是女童乾爹，女童近日因課業壓力心情不佳，由該男子協助開導關懷。

有民眾在《台南爆料公社》上貼文表示，17日下午在南區一超商前見到一行徑怪異的男子，坐在超商外椅子不停撫摸一名小女孩的大腿，眼看差一點就要摸到內褲，因小女孩神情看起來相當害怕，他趕緊上前制止，並詢問男子與小女孩的關係，後來見男子支支吾吾講不出來，便馬上請小女孩進去超商，同時報警處理。

▲有民眾在台南南區一超商前見一男子不斷摸一名小女孩的大腿，驚覺有異急報警。（圖／翻攝《台南爆料公社》）

▲有民眾在台南一超商前見一男子不斷摸一名小女孩的大腿，驚覺有異急報警。（圖／翻攝《台南爆料公社》）

新興派出所接獲通報後，立即投入警力調查，經漏夜調閱監視器並訪談女童及其家人，確定該男子確實為女童父親所認識、並同意拜認的乾爹，當日女童因課業壓力心情不佳，該男子才會以長輩身份予以開導關懷。

所長黃啟彰表示，從監視器畫面可見男子與女童談話過程中確實有輕拍關懷動作，但並非爆料者所說的猥褻情形，且當日與女童進行詢問時，隔離的2個小時中女童都無異樣，也沒有表示遭侵犯騷擾，對此呼籲各界勿再以訛傳訛造成恐慌。

雖然所長已於該篇爆料貼文底下留言親自釐清，但網友們仍相當質疑男子身分，紛紛表示，「不管是乾爹還是老爹都不可以摸女兒大腿吧」、「不是自己的孩子都是官方說法」、「關懷要摸大腿？小女孩會害怕？小孩的反應不會騙人」等話，希望警察單位能再持續追蹤瞭解；原PO也留言，「說真的很無奈，目擊者很多，摸到哪裡大家都有看到也有拍到，畢竟我們也不是小孩的家長，後續怎麼處理我們也無法干涉...小孩只能由自己的家長保護了。」

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