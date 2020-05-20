女大生「飛鼠裝滑翔」慘死！內行揭超危險內幕：要高空跳傘200次才能學

記者蔡儀潔／綜合報導

24歲的女大生安安日前在張家界進行「飛鼠裝滑翔」時不幸喪命，消息傳出後，這個小眾又極具危險的運動也浮現在人們視野中。資深玩家張樹鵬介紹說，成為一名專業的飛鼠裝運動員前，需要經過高空跳傘培訓，並需要跳夠200次後才能學習。

▲安安有大陸「極限運動女神」之稱。（圖／翻攝陸媒）

據《北京日報》報導，安安12日在張家界天門山景區進行「飛鼠裝滑翔」，但從2500公尺跳下後就失聯，事隔7日遺體被尋獲。在張樹鵬看來，安安的遇難令他的內心既惋惜又復雜，但事發後也看到「瘋子的運動」等評價，「大家看到的是新聞，不是運動本身，也不斷出現了公眾對翼裝（飛鼠裝）飛行的誤解。」

▼失事畫面曝光。（圖／翻攝自一點資訊）

據張樹鵬介紹，安安最後飛躍的天門山被稱為飛鼠裝飛行的「聖地」，因為低空飛鼠裝飛行需要一個垂直於地面的懸崖，高度在600公尺以上，綜合氣候條件與地理條件，如天門山一般的山區少之又少，他自己也曾在該地完成1000多次飛行。

▲張樹鵬在起跳臺準備飛行。（圖／北京日報）

張樹鵬介指出，在成為一名專業的飛鼠遠動員前期，需要經過高空跳傘培訓，並需要跳夠200次後才能學習高空飛鼠裝飛行；積累了100次高空飛鼠裝飛行經驗，同時高空跳傘和高空飛鼠裝飛行的次數達到400次後，才可以學習低空跳傘。

他接著表示，在累積100次低空跳傘經驗後，才可以學習難度最大、危險程度最高的低空飛鼠裝飛行，「對於一個業餘愛好者來說，從零基礎到能夠進行低空翼裝飛行，通常需要2、3時間，就算每天都堅持訓練，也需要1年左右時間。」

▲ 張樹鵬起跳前拍照。（圖／北京日報）

每當張樹鵬站在起跳臺，調整呼吸後縱身一躍，向前下方加速俯衝，起跳3、4秒後寬大的飛鼠裝便充滿空氣並產生升力，就可以保持向前飛行，「在空中的飛行姿態像一隻鷹，隨著外界的環境變化，做出速度和高度的調整。當到達安全開傘高度時，打開降落傘並安全降落。」

在張樹鵬看來，低空飛鼠裝飛行的起跳點並不固定，可以是懸崖、大橋，也可以是直升飛機，因只使用一個降落傘，開傘高度低至離地150公尺左右，「由於場景的多樣與復雜，飛行航線中最有可能的風險是航線偏離和突遇障礙物，因此難度和門檻都要高於高空翼裝飛行，風險性也是很大的。」

張樹鵬每次飛行前，都要仔細地檢查裝備，一個重要的環節就是折疊降落傘，「每次都要重新疊，這個時間是最長的，如果非常熟練需要10幾到20分鐘，慢一點的需要半小時甚至更長時間。雖然很麻煩，但是非常重要，只有傘疊好了，開傘才能很順利。」

▲飛鼠裝滑翔非常危險。（圖／北京日報）

近幾年，越多越多的年輕人加入到飛鼠裝滑翔運動中，對此張樹鵬總要問「是尋找刺激還是真正熱愛這項運動」。他認為這是最重要的，「因為這項運動不像籃球、排球，需要有一個漫長的準備學習過程。如果沒有足夠熱愛，很難接受過程中的困難和問題。」

他強調，年輕人渴望與自然對話的精神值得鼓勵，但參加極限運動也要對其危險充分預估，從事要有清醒理性的認識，才能有的放矢，更好地駕馭極限運動。

另外依據《跳傘員信息手冊》（Skydivers' Information Manual），美國降落傘協會（USPA）要求凡任何一位跳傘運動員在第一次進行飛鼠裝的滑翔，若不是要擁有於18個月內最起碼需完成的200次自由落體跳傘以及接受經驗豐富的飛鼠裝跳傘運動員一對一教導外，不然在沒有教練員的情況下，試圖進行飛鼠裝滑翔運動就要擁有500次跳傘經驗。

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