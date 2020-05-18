騎車沿路偷女性內褲！變態男得手8件好開心…免坐牢代價4萬

▲李姓男子騎機車沿路偷竊女性內褲，遭逮後竟瞎扯「要去找朋友」。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

李姓男子2019年8月16日半夜11點多騎機車經過一戶民宅前，一時心生歹念，將住戶老婆、孫女的7件內褲及3雙襪子偷走，接著又沿路偷了另一間人家的女性內褲，遭民眾發現報警後，李男被依竊盜罪送辦。屏東地院審結判李男拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

▲李姓男子趁四下無人之際，偷走了高樹鄉內2戶人家的女性內褲共8件及襪子3雙。（示意圖／記者徐愷昕攝）

李男2019年8月16日晚上11時23分許騎車行經高樹鄉一戶人家時，見住戶家門外掛著女用內褲7件及襪子3雙，竟趁四下無人之際徒手扯下，得手後隨即騎車逃離現場。

時間約莫過了半小時，李男騎車來到隔壁村時又再起盜念，大膽伸手竊取女子的內褲1件，女子見狀嚇得急跟先生講。李男見情勢不妙，速將剛得手的內褲隨手丟到一旁雜物室，怎料他準備逃跑就被逮個正著，經報警後被依竊盜罪移送法辦。

屏東地院審理時李男坦承犯行，且已將偷竊物物歸原主，但考量他先前已因不能安全駕駛致交通危險案件被判刑確定，2018年才剛易科罰金執行完畢，現在又被判刑，屬於累犯，審結加重依竊盜罪處拘役30日，另竊盜未遂罪處拘役10日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

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