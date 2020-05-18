　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎車沿路偷女性內褲！變態男得手8件好開心…免坐牢代價4萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 曬衣夾的壽命似乎跟顏色有關？ （圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李姓男子騎機車沿路偷竊女性內褲，遭逮後竟瞎扯「要去找朋友」。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

李姓男子2019年8月16日半夜11點多騎機車經過一戶民宅前，一時心生歹念，將住戶老婆、孫女的7件內褲及3雙襪子偷走，接著又沿路偷了另一間人家的女性內褲，遭民眾發現報警後，李男被依竊盜罪送辦。屏東地院審結判李男拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

▲▼女性內褲,內褲。（圖／記者徐愷昕攝）

▲李姓男子趁四下無人之際，偷走了高樹鄉內2戶人家的女性內褲共8件及襪子3雙。（示意圖／記者徐愷昕攝）

李男2019年8月16日晚上11時23分許騎車行經高樹鄉一戶人家時，見住戶家門外掛著女用內褲7件及襪子3雙，竟趁四下無人之際徒手扯下，得手後隨即騎車逃離現場。

時間約莫過了半小時，李男騎車來到隔壁村時又再起盜念，大膽伸手竊取女子的內褲1件，女子見狀嚇得急跟先生講。李男見情勢不妙，速將剛得手的內褲隨手丟到一旁雜物室，怎料他準備逃跑就被逮個正著，經報警後被依竊盜罪移送法辦。

屏東地院審理時李男坦承犯行，且已將偷竊物物歸原主，但考量他先前已因不能安全駕駛致交通危險案件被判刑確定，2018年才剛易科罰金執行完畢，現在又被判刑，屬於累犯，審結加重依竊盜罪處拘役30日，另竊盜未遂罪處拘役10日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

摩鐵激戰300回！中油男公關戀上議員服務處主任…拋妻拿子百萬教育金養小三

女師要開冷氣0人同意...怒轟：禽獸不如　國二生錄下狂言讓她被判刑

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

快訊／北市中山區豪宅深夜火警！濃煙狂冒…雲梯車急出動

台中賓士男被叭爆氣！撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水「噴射臉胸」…倒地還被搶

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署：我脫產了啦

北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

快訊／北市中山區豪宅深夜火警！濃煙狂冒…雲梯車急出動

台中賓士男被叭爆氣！撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水「噴射臉胸」…倒地還被搶

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署：我脫產了啦

北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

社會熱門新聞

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

宿舍藏大量保險套！人夫冷曝「小三懷孕2次」正宮崩潰

即／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

賓士撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

台南飆速撞死女騎士！警逮後座男女

遭名媛抹黑...美女CEO當庭淚崩！

即／北市豪宅深夜火警　雲梯車急出動

影片曝！台南轎車闖紅燈　女騎士遭撞慘死

絕對服從契約！狼師指侵、逼自慰6少男遭起訴

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水噴灑

更多熱門

相關新聞

屏東男路倒民眾急報案　「手突揮動」嚇到警

屏東男路倒民眾急報案　「手突揮動」嚇到警

患有高血壓的屏東縣張姓男子，騎單車外出，忘了服藥，血壓升高就地趴睡在陰涼的草叢中，民眾發現報警，警方趕到輕觸他的手臂，他突然醒過來，讓警方苦笑表示：「嚇了一跳」。所幸男子經檢視後並無大礙，但為確保安全，由救護人員協助送往醫院作後續治療。

女子騎單車遇爆胎　屏警解決窘境

女子騎單車遇爆胎　屏警解決窘境

里港警交通大執法　封閉式取締交通違規

里港警交通大執法　封閉式取締交通違規

10歲童生日戲水亡…姨丈醫院外痛哭

10歲童生日戲水亡…姨丈醫院外痛哭

獨／月多10萬人次！墾丁海上雙平台過關

獨／月多10萬人次！墾丁海上雙平台過關

關鍵字：

竊盜女性內褲屏東高樹鄉變態偷竊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面