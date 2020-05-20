被笑不會硬他轉身解皮帶　學妹控聚餐被壓頭「吃別的」...檢揪出神之手

▲被害人指控聚會時遭人押著頭強逼她吃別的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北小楊(化名)2018年間和一群朋友聚餐時，被開玩笑說酒喝太多，「會硬不起來吧」，小楊馬上邊解開皮帶，邊走向同桌女性友人小艾，另名友人見狀馬上站到2人中間，並把小艾的頭壓下，免得看到這幅不雅景象，小艾事後指控小楊強按她的頭逼口交，但在場證人說明後，檢察官認為小楊並未拉開拉鍊，單純是一場戲謔誤會，處分不起訴小楊。

根據小艾指控，2018年10月間，他們一群7、8個人約在台北市中山區的知名火鍋店聚餐喝酒，小楊在晚上8點左右有事要先離開的時候，不知道誰開玩笑說了一句「你等等找小三會硬不起來吧」，小楊馬上回頭，邊打開褲子皮帶，邊走回桌邊並喊著小艾的名字。

▲同桌友人證稱，為了避免被害人看到不雅動作，才會出手押住被害人的頭。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小艾控訴小楊用手強按她的頭逼口交，所幸其他同學制止才沒得逞。小楊喊冤，他當時確實鬆開了皮帶扣環，但完全沒有解開褲子鈕扣、拉鍊，只是要回應別人的玩笑話，所以跟著鬧著玩，他絕對沒有壓住小艾的頭逼口交。

而在場的另名女子作證表示，她本來離座去拿菜，回來時剛好看到小楊解皮帶的動作，覺得小艾年輕又未婚，不適合看到這種不雅動作，所以趕快從後方抱住小艾，還把小艾的頭壓下去，免得看到小楊的動作。

▲小楊的戲謔手法不當但無證據顯示意圖性侵。（示意圖／達志影像）

因其他在場證人說詞幾乎相同，證稱小楊和小艾中間還隔著其他人，台北地檢署檢察官認為，小艾可能因為頭被壓下去，反而不知道是誰伸的手，而小楊未露出下體，也很難想像在用餐時間的火鍋店內，會有人明目張膽要強迫發生性行為，認為小楊用這種戲謔方式開朋友玩笑，真的很不應該，但是並未構成《刑法》強制性交未遂等罪嫌。

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