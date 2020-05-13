　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗婦產科恐攻…釀14死「包括2嬰兒」！蓬佩奧：純粹邪惡的行為

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿富汗,喀布爾,婦產科,恐怖攻擊。（圖／路透）

▲阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間婦產科醫院遭遇恐怖攻擊，釀成14人死亡，其中包括2名新生兒。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間婦產科醫院12日遭遇恐怖攻擊，釀成14人死亡，其中包括2名新生兒。同一天在東部楠格哈爾省一場喪禮上也發生恐攻，導致24死、68傷。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責，針對婦女以及新生兒發動攻擊「是純粹邪惡的行為」，尤其在齋戒月以及新冠肺炎疫情肆虐之際，更是令人震驚。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責針對女性與嬰兒是「純粹邪惡的行為」。（圖／路透）

BBC報導，蓬佩奧表示，「針對無辜者的任何攻擊都是不可原諒的，但是攻擊嬰孩跟生產婦女……是純粹邪惡的行為。恐怖分子攻擊喪禮上排隊祈禱的悼念者，只是為了試圖撕裂家庭與社區的聯繫紐帶，但他們永遠不會成功。」他也指出，在伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）以及新冠肺炎威脅之際，「這些雙重攻擊特別令人震驚。」

阿富汗喀布爾達什特．巴奇（Dashte Barchi）地區一間婦產科醫院12日發生自殺炸彈攻擊，嫌犯喬裝成警察，以槍械和手榴彈進入院內無差別攻擊，造成14人死亡，包括醫護人員、剛生產完的母親以及2名嬰兒。同一天，東部楠格哈爾省（Nangarhar）一名警官的喪禮上也發生自殺炸彈攻擊，造成至少24人死亡和68人受傷，其中包含多位政客、省議員。

▲阿富汗,喀布爾,婦產科,恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗12日發生2起恐怖攻擊。圖為喀布爾婦產科遇襲以後的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，伊斯蘭國（IS）聲稱發動喪禮攻擊，但婦產科恐攻的背後主使者依然不明，塔利班對於2起事件都否認涉入。儘管如此，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）下令恢復對於塔利班與其他組織的進攻行動，指控武裝分子忽視「減少暴力行為」的呼籲聲浪。

美國與塔利班2月簽署撤軍協議，希望能夠終止超過18年的阿富汗戰爭。但是，阿富汗政府與塔利班的談判卻因換囚問題破裂，此後暴力活動再度增加。

►影／阿富汗首都醫院爆槍戰！淪自殺攻擊現場「手榴彈連爆」　多人受困中

►喬裝成警察無差別攻擊　阿富汗一日爆2起恐攻...至少37人死亡

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
「亞洲第一美男子」無父母沒姓名！靠《末代皇帝》登奧斯卡　息影
高雄市議員闖紅燈撞死騎士影片曝！喊「車禍有比例對錯」慘遭打臉
傻戴17年綠帽！兒子和「8年摯友」有父子臉..男星驗DNA崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

美國若太快解禁「釀更多死亡與經濟損失」　佛奇警告：面臨嚴重後果

病毒強襲…確診連環爆！川普經濟顧問：在「白宮辦公」有風險

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

伊朗護衛艦「演習失誤」導彈擊沉自家軍艦！慘釀19死、15傷

紐約「5300養老院住戶」染疫亡…日均增加20人！州長：員工每周檢測2次

日內瓦1000↑人排隊領「救濟食物包」　人龍蔓延1.5km…苦等3hrs才拿到！

她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

日本石垣市時雨量126毫米破紀錄　多處道路淹水

紐約百老匯取消夏季演出！熄燈至9月　損失百億、數千員工失業

黃蜂今明登陸菲律賓！NASA衛星圖曝變「更圓」　馬尼拉恐爆發洪水

男大生勞改17月腦損亡！　美法院下令公開「北韓近7億凍結資產」資訊

0號病人不只他！弘大確診者「從未到訪」梨泰院...專家憂病毒恐早已擴散

「無限期」與川普保持距離！彭斯不進白宮上班　白宮證實了

阿富汗婦產科恐攻…釀14死「包括2嬰兒」！蓬佩奧：純粹邪惡的行為

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

印度宣布8兆特別經濟計畫　莫迪：朝自給自足夢想前進

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

馬大偉運彩解盤／樂天@統一　樂天先發左打剋星

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

金漫獎新變革！打破獎項分類成為「年度漫畫獎」　總獎金首破 200 萬

愛心廠商捐贈400公斤肉末　動保員設計「特別菜單」給浪浪大飽口福

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

後腦突然冰冰黏黏！一摸是「袖珍型青娃」　森林管護員秒融化

綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

國際熱門新聞

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

荷蘭衝浪好手遇「泡沫化海水」5溺斃

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

全球29萬死！佛奇警告：美國疫情失控

白宮官員戴口罩　臉上全是「MIT」

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

道瓊重跌457點！　市場憂重啟經濟成效差

美眾院外委會再挺台灣加入WHA　批北京是惡霸

更多熱門

相關新聞

阿富汗一日爆2起恐攻　至少37人死亡

阿富汗一日爆2起恐攻　至少37人死亡

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間婦產科醫院入口處12日發生自殺炸彈攻擊，犯嫌喬裝成警察，以槍械和手榴彈進入院內無差別攻擊，造成13人死亡，其中有2名是新生兒。

阿富汗醫院遭槍手攻陷　多人受困

阿富汗醫院遭槍手攻陷　多人受困

世衛「唯一會員國」反台參加WHA　華府智庫：真的難

世衛「唯一會員國」反台參加WHA　華府智庫：真的難

美國務卿和6國視訊　討論疫情源頭及究責

美國務卿和6國視訊　討論疫情源頭及究責

愛喝冰水…害「經血流不出」？女網友戰翻了　中、西醫曝結果

愛喝冰水…害「經血流不出」？女網友戰翻了　中、西醫曝結果

關鍵字：

阿富汗喀布爾恐怖攻擊婦產科蓬佩奧甘尼塔利班伊斯蘭國IS

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面