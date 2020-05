棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

▲印尼馬納多一場喪禮發生離奇事件,棺木內突然出現一隻像是「手」的物體揮舞,輕摸玻璃窗。(圖/翻攝Twitter@BeyoStrange)

記者吳美依/綜合報導

印尼馬納多(Manado)發生一起離奇事件,在一場喪禮中,棺材已經放進墓穴內即將埋葬,裡頭竟出現一隻輪廓清晰的「手」,揮舞一下以後,輕輕撫摸玻璃窗。影片一出,許多人感到恐懼,瘋傳「生人活埋」的陰謀論,也有人認為只是老鼠亂竄。但科學家解釋,這可能是因為「屍僵」(rigor mortis)導致的現象。

根據《太陽報》,馬納多5日的一場基督教喪禮上,悲痛家屬出席送走摯愛親友,現場啜泣聲四起,牧師則喃喃唸著祈禱經文。鏡頭轉向棺材時,卻拍攝到一隻輪廓清晰、慘白枯槁的「手」,像是在「揮手」一樣地擺動,接著輕輕撫摸棺木上的玻璃窗。但是,當時似乎沒有人注意到這件事。

Is this the hand of a dead corpse really moving or is it a trick of light or perhaps worse - did they bury this person ALIVE? This video was taken on 5th May in the city of Manado in Indonesia.#funeral #buried #strange pic.twitter.com/Udiza02ZHs