睡夢中驚爆巨響！印度單層房「牆壁1秒崩塌」　5人受困瓦礫堆

▲印度孟買坎迪瓦里(Kandivali)一棟房屋凌晨突然崩塌,5人一度受困。(圖/Twitter@satyaprad1)



記者吳美依/綜合外電報導

印度孟買今(10)日發生一起驚險意外,坎迪瓦里(Kandivali)一間單層房屋凌晨5時13分時突然崩塌,其中一面牆壁無預警突然倒下,導致民眾紛紛在睡夢中驚醒,其中5人一度受困瓦礫堆中,幸好最後一共14人都平安獲救。

綜合《印度斯坦時報》(Hindustan Times)、Zee News報導,孟買坎迪瓦里一間單層房屋10日發生意外,其中一面牆壁在凌晨5時13分左右突然崩塌。目擊者表示,那一棟房屋已經呈現半坍塌的狀態。

國家災害響應部隊(NDRF)立刻發起搜救行動,派遣4輛消防車和1輛救護車前往現場,協助當下迅速逃出的9人,並持續搜索受困瓦礫堆中的5人,幸好最後任務圓滿達成。

據了解,這一次意外沒有造成任何死亡,僅有2人受傷送醫,但國家災害響應部隊仍持續在事發地點與廢墟中進行搜救行動。

#MumbaiWallCollapse

G+1 house collapsed @ Sabria Masjid, Dalji Pada, Kandavali(West) arnd 06:00. All trapped persons rescued by MCGM, Mumbai fire Brigade,Police. @NDRFHQ team on site. As reported thankfully no deaths,few injured.@PIBHomeAffairs @BhallaAjay26 @ANI @ndmaindia pic.twitter.com/s76PpkzaHT