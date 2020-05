阿富汗首都醫院爆槍戰！淪自殺攻擊現場「手榴彈連爆」　多人受困中

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾(Kabul)一間醫院入口處12日發生自殺炸彈攻擊,在傳出巨大爆炸聲後,武裝份子緊接著進入大樓,持槍射擊、使用多枚手榴彈。據了解,槍戰現仍持續當中。

根據當地居民及目擊者的說法,事發當下,他們在喀布爾西部達什特巴爾切(Dasht-e-Barchi)地區聽到2聲爆炸巨響。另據推特消息,包括多名醫師在內的院方工作人員目前仍受困大樓;另有消息指出,衛生部副部長當時可能正在醫院裡面。

阿富汗安全部隊稍早已趕抵現場,警方也向媒體證實稍早的這起醫院攻擊案。目前已知該間醫院由無國界醫師組織(Doctors Without Borders)所資助。

#BREKAING : Explosions and gunfire reported as gunmen storm hospital in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/3tX6ncE9QI

Several hospital staff including doctors are believed to be trapped inside the hospital. Afghan security forces have arrived at the scene now. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/TH0Q8MURQ8