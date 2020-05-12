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13國力挺也無用！世衛「唯一會員國」反台灣參加WHA　華府智庫悲測結果

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▲WHO,譚德塞,秘書長。（圖／路透社）

▲對於台灣是否能參加WHA成為WHO會員國之間爭論點。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情在各國互助的情況下，醫療資源與病毒研究資訊都有極大的進展，就在傳出13國紛紛聲援台灣參與WHA會議後，美國國務卿蓬佩奧也出面要求譚德塞讓台灣加入，然而WHO回應，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）並未擁有這樣的權利。美國華府智庫「全球台灣研究中心」就指出，今年台灣能參與的機率真的相當低。

根據《BBC》報導，蓬佩奧6日曾在記者會上提到，世界各國應該要支持台灣加入今年WHA，且譚德塞有權對台灣發出邀請函。對此WHO回應，13國提案讓台灣參與，但因為中華人民共和國是WHO唯一「中國在世衛的合法代表」，而會員國可以決定誰可以以觀察員身分參加，秘書長只有在會員國的支持下才能發出邀請函。

WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）表示，WHA邀請觀察員需要會員國支持，2009年～2016年台灣以中華台北身分參加，是因為會員國找到一個外交政治上同意的方案，因此秘書長可以邀請，但目前沒有一致性的支持，會員國之間意見分歧，因此譚德塞無法授權發出邀請。

美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）分析，在北京施加的壓力下，台灣今年可以參加WHA的機率相當低，且中國不可能讓台灣加入，來提升蔡英文的聲譽，而台灣在194個會員的世界衛生組織中，盟友並不多。

蓬佩奧對於中國處處阻擋加上隱匿病情感到不滿，過去曾在記者會上表示，全球的新冠肺炎死亡責任應該都要歸咎於中國，要求中國公開所有相關數據與消息。

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