日內瓦1000↑人排隊領「救濟食物包」　人龍蔓延1.5km…苦等3hrs才拿到！

▲瑞士日內瓦超過1000人來到溜冰場外排隊領取救濟食物包。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

瑞士日內瓦（Geneva）以高昂的物價與生活成本聞名，但這一次新冠肺炎疫情卻突顯出這座城市的貧窮問題。超過1000名貧困勞工與無證移民9日清晨5時就開始排隊，領取救濟食物包，隊伍蔓延1.5公里，有些人苦苦等候3個多小時才領到基本物資。

綜合《衛報》、《中央社》報導，日內瓦超過1000名貧困勞工與無證移民9日來到一間溜冰場外，領取救濟食物包，最早一批民眾從清晨5時起就開始排隊。志工正式開始發放1,500份救濟品時，已經出現長達1.5公里的人龍，大家不忘戴著口罩，保持社交距離。

來自尼加拉瓜的兼職勞工貝拉拉（Ingrid Berala）說，「到了月底，我的口袋都空了。我們必須支付帳單、保險和所有一切。這很棒，因為有了一周份量的食物。」自稱費爾南多（Fernando）的非法移民說，他因疫情失去了餐廳裡的工作，非常感謝獲得幫助。來自菲律賓的64歲婦女蔓戈（Silvia Mango）在大太陽底下排隊長達3小時，她坦言自己急需食物，已是第2次接受救濟。

▲日內瓦許多貧困勞工或者無證移民受到新冠肺炎疫情衝擊，排隊領取救濟。（圖／路透）

援救組織「日內瓦團結車隊」（Geneva Solidarity Caravan）向《法新社》透露，這是疫情爆發以來第6次分送救濟物資，每次排隊人潮都比之前更多。負責人馬特羅馬提歐（Silvana Matromatteo）提到，許多人親眼目睹貧困族群的情況，都不禁流淚，「也許新冠肺炎把一切都揭露出來，這是好的，因為我們將能夠採取措施，支持所有勞工。」

無國界醫生（Doctors Without Borders）特派團團長威蘭德（Patrick Wieland）引述上周調查表示，接受食物救濟的人群中，一半以上是沒有證件的非法移民，其他擁有合法身分的是瑞士籍國民或前來尋求庇護者；3%左右的人確診感染新冠肺炎，感染率是日內瓦整體數據的3倍。

威蘭德認為，相對較高的感染率必須歸咎於貧困，以及過度擁擠的居住環境。他說，「日內瓦是世界上最富有的城市之一，但仍總是有一群人的生活不穩定，尤其是從事管家、農業、建築業與飯店的人，他們因為疫情一夜之間失去工作。」

▲瑞士日內瓦以高昂的物價與生活成本聞名，這一次疫情卻也突顯出時常被忽略的貧困人口問題。（圖／路透）



瑞士擁有860萬人口，但據瑞士聯邦統計局（Federal Statistics Office）數據顯示，大約8%人口也就是66萬人生活在貧窮線之下。天主教慈善組織「國際明愛」（Caritas）2018年的資料指出，超過110萬人收入少於中位數6,538法郎（大約新台幣20萬）的60％，面臨貧窮風險。

另據瑞銀集團（UBS）估計，日內瓦是一家三口生活所需花費全球第二高的地方，僅次於同在瑞士的城市蘇黎世（Zurich）。

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