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美國若太快解禁「釀更多死亡與經濟損失」　佛奇警告：面臨嚴重後果

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▲美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任、白宮冠狀病毒工作小組成員佛奇（Anthony Fauci）透過視訊方式遠距參加參議院聽證會。（圖／路透）

▲美國白宮冠狀病毒工作小組成員佛奇（Anthony Fauci）警告，如果各州太快重啟經濟，將會面臨嚴重後果。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任、白宮冠狀病毒工作小組成員佛奇（Anthony Fauci）於12日表示，如果美國各州太快重啟經濟，將會面臨嚴重後果，可能引爆新一波疫情，導致更多人感染新冠肺炎死亡，也會釀成嚴重經濟損失。他認為，今年秋天仍難研發出療法或疫苗，但對於未來1至2年出現成果表示樂觀。

參議院12日透過視訊方式遠距召開「新冠肺炎：安全地回到工作與學校」的聽證會。佛奇向「健康、教育、勞工和退休金委員會」（HELP）表示，如果美國各州重啟經濟，將不可避免地面臨病例上升，如果沒有能力處理，或者解禁行動過於倉促，將會面臨嚴重後果。

佛奇向參議員表示，「如果一些區域，城市、各州或者其他地方，跳過那些檢查點，過早開放，卻沒有能力有效果、有效率地應對（疫情），我的擔憂是，我們將會開始看到可能演變成大爆發的小高峰。」他強調，引發無法控制的疫情之風險確實存在，「不只是導致一些原本可被避免的死亡，也會讓您們在尋求恢復經濟的道路之上退縮。」

佛奇認為，秋天不太可能成功研發新冠肺炎療法或疫苗，但對於未來1至2年出現成果表示樂觀。他談到最近幾天越來越積極推動經濟重啟的總統川普時表示，2人並非外界所認為那樣處於「對抗關係」。

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