她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

▲美國阿拉巴馬州一名女子想要進入沃爾瑪,被店員勸說戴上口罩,她不但堅持拒絕,甚至大鬧店家,最後遭警察「騰空翻摔」制伏。(圖/翻攝Twitter@tyrone_brother)

記者吳美依/綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名女子5日想要進入大賣場沃爾瑪(Walmart)購物,被店員要求戴上口罩,否則不得入內,未料因此大鬧現場,對著民眾與員工大吼不雅字眼。一名男性警察趕來,在一陣掙扎與扭打以後,將女子舉起騰空,重重地翻摔在地,成功制伏。

女子5日來到位於羅巴克(Roebuck)的沃爾瑪,卻因沒有戴口罩,被店員拒絕進入。她堅持拒絕戴口罩,但又不願離開,開始朝著員工和其他顧客大吼不雅字眼。

綜合CNN、《華盛頓郵報》報導,一名在此分店執行保全工作的休假警察聽見爭執聲,立刻趕到,將女子的手背到後方,試圖上銬,經過一陣扭打後,直接把對方舉起騰空,重重地摔翻在地,成功制伏。這個過程全被民眾記錄下來,分享到社群媒體上。

White people be up in their face and they don't do this

kind of Violence in a Walmart over the refusal to wear a mask. Birmingham, Alabama. pic.twitter.com/IJf2vMM760