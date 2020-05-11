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義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

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▲義大利,喪禮,葬禮,卡塔尼亞,Catania。（圖／路透）

▲義大利一度成為歐洲疫情最嚴重的國家。圖為當局4日解封以後西西里島卡塔尼亞（Catania）民眾參加喪禮。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

歐洲各國新冠肺炎疫情減緩，政府陸續鬆綁防疫禁令，具體措施包括放寬禁足令，恢復部分商業活動，讓學童回到校園等等，希望逐步回歸正常生活。有些人支持早日解禁，挽救經濟，但也有人擔心釀成第二波疫情。此外，德國防疫有成，大幅解封以後，感染率上升，發生群聚感染事件，引發討論。以下是各國解封現況的整理。

【義大利】

義大利一度成為歐洲疫情最嚴重的國家，因此實施漫長又嚴格的封鎖，禁止百姓離家200公尺以外。當局4日起放寬部分限制，米蘭、圖靈等地的公園周末時久違地擠滿人潮，招致外界批評。雖然民眾仍無法跨區旅遊，但現在可以旅行到200公尺以外的地方，拜訪少數親戚，也能夠參加最多15人的喪禮，而且最理想的舉辦地點是在戶外。

義大利許多商店、博物館與圖書館將於18日起重新開放，天主教教堂可以再度舉辦彌撒，各運動隊伍也能夠繼續訓練。酒吧、餐廳已經開放提供外帶服務，預計6月1日起全面提供內用，理髮與美容院屆時也會重新營運。但是，學校要等到9月才會復課。

▲西班牙經歷7周嚴格封鎖，防止新冠肺炎蔓延，5月2日起鬆綁禁令，民眾外出放風時間更長，當天早上6時街上就湧入運動人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙經歷7周嚴格封鎖，防止新冠肺炎蔓延，5月2日起鬆綁禁令，民眾外出放風時間更長，當天早上6時街上就湧入運動人潮。（圖／達志影像／美聯社）

【西班牙】

西班牙實施全歐洲最嚴格的禁令，經過7周封鎖後終於在2日大幅鬆綁，允許民眾每日獲得更多「放風」時間。當局4日提出四階段解禁計畫，但各地仍需符合特定疫情標準才能放寬禁令，馬德里、巴塞隆納就被認為還無法大範圍解封。

在目前階段，民眾11日起可到露天酒吧消費，教堂與清真寺也部分開放。學校26日起部分復課，預計9月才能讓全部學生重返校園，電影院、劇院與展覽26日起重新營運，但必須控管社交距離，並將來客人數控制在容納量30％。至於一般酒吧與餐廳則要等到6月10日才可重啟，屆時僅能接待容納量50％的客人。

▲德國,科隆,社交距離,小學,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國大幅鬆綁，感染率上升。圖為科隆一間小學關於社交距離的標誌。（圖／達志影像／美聯社）

【德國】

德國總理梅克爾（Angela Merkel）於6日宣布全面鬆綁防疫禁令，各種規模商店開放營運，學校分階段復課，德國甲級足球聯賽（Bundesliga）16日也將重新開跑，閉門比賽。但是，民眾仍需遵守衛生措施與社交距離，大型活動8月底前都被禁止。如果疫情升溫，7天內達到每10萬人新增50例，當局將「緊急剎車」，立刻恢復封鎖令。

但德國解禁幾天以後，頻傳群聚感染案例。北萊茵─威斯伐倫邦（North Rhine-Westphalia）一間屠宰場病例激增，1200名員工中超過150人染疫，目前已暫時關閉。什勒斯維希─霍爾斯坦邦（Schleswig-Holstein）也有一間屠宰場爆發疫情。另外，圖林根（Thuringia）養老院與老年醫院病例上升，已達每10萬人中有80多人感染。

德國解禁幾天以後，感染率上升。「羅伯特科赫研究所」（Robert Koch Institute）10日表示，國內現階段的基本傳染數R值已上升到1.1。據了解，R值超過1，也代表持續新增染疫人數。解封後疫情加劇的狀況也發生在南韓、中國與伊朗等地。

►夜店群聚達85例！南韓疫情又拉警報　首爾市首提「重啟校園再延1周」

►德國、南韓才放寬「病例數逆襲」　全球解禁難題…面臨第二波感染潮

【法國】

法國11日起鬆綁禁令，居民外出不再需要提供旅行證明，可開車到住家方圓100公里以內的地方，但更長途的旅程，或尖峰時刻進入巴黎仍需相關證明與適當理由，並也開放10人以下集會。除了巴黎的購物中心，所有店家、休閒中心、墓園都可以重新營運，酒吧與餐廳預計5月底才會解禁。

法國依照疫情嚴重程度，將行政區分成2種類別，包括巴黎在內的「紅區」鬆綁程度較小，公園、花園保持關閉，初中（collèges）繼續停課。「綠區」的初中18日復課，但教室內僅限15名學生，且必須戴口罩。此外，全國小學與托兒所重新開放，高中生（lycées）則必須等到6月後才有機會返回校園。但據最新民調，大多數民眾並不同意本周開學，因為校方目前仍難以確保學童保持社交距離。

▲英國,倫敦,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國10日起「有條件」解禁，但引發外界擔憂，蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區決定沿用「待在家中」的政策。（圖／路透）

【英國】

英國發布禁足令近7周，首相強生（Boris Johnson）於10日宣布「有條件」解禁措施。第一階段，無法在家上班者可以復工，民眾13日起也能夠不受限制外出運動，但仍須保持社交距離，避免搭乘大眾交通工具。第二階段，英格蘭地區學校最快6月1日復課，部分店家可望恢復營業。第三階段，餐旅業與更多公共場所預計7月起恢復營運。

儘管唐寧街宣布逐步解禁，地方政府與民間卻出現質疑聲浪。政府的科學顧問匿名發出警告指出，如果太急促鬆綁禁令，英國年底時可能仍會達到10萬人死亡。蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區都決定沿用「待在家中」（stay home）政策，不會改成強生最新宣布的「保持警覺」（stay alert）口號。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）認為，放棄禁足令會在北部邊境帶來「災難性」後果。她指出，「保持警惕」的訊息「太過模糊也不準確」，鬆綁禁令應該僅適用於英格蘭地區。

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