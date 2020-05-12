寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％





▲蔡英文。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據寶島通訊社最新民調，總統蔡英文在520第二任任期開始前，有高達74.6％民眾滿意蔡英文、69.3％對蔡英文表示信任。在政黨滿意度方面，國民黨的不滿意度高達69.6％。

寶島通訊社民調時間為五月六日至五月八日，調查對象為全國年滿20歲以上民眾。抽樣方法採取市話以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採分層比例抽樣；手機以NCC公布手機前綴號碼(前5碼)加上隨機產生後5碼進行抽樣。完成樣本為1,072（市話729筆、手機343筆）。在95%信心水準下，抽樣誤差 ±2.99%，採戶籍、年齡、性別加權。

民調以「整體來說，請問您信不信任蔡英文總統？」為題，有30.1％民眾選擇非常信任，39.2％的民眾選擇有點信任；不太信任者有15.4％，非常不信任的則是8.2％。「整體來說，請問您對蔡英文總統最近的施政表現滿不滿意？」有30.4％的民眾認為非常滿意，44.2％的民眾有點滿意；不太滿意者有12.1％，非常不滿意的則是7.3％。

針對未來四年的信任度，29.6％的民眾非常有信心，37.7％的民眾有點信心；不太有信心者為18.1％，完全沒有信心者為8.8％。民調顯示多數民眾高度肯定蔡英文的施政表現，對未來四年抱持正向的期盼

在「台灣政黨表現」部分，針對國民黨整體的表現滿不滿意，1.6％的民眾非常滿意，17.9％的民眾有點滿意；不太滿意者為39.7％，非常不滿意者為29.9％。民進黨則得到17.6％的民眾非常滿意，51.4％的民眾有點滿意；不太滿意者為14.8％，非常不滿意者為10.5％。

台北市長柯文哲領導的民眾黨，4.2％的民眾非常滿意，27.6％的民眾有點滿意；不太滿意者為34.1％，非常不滿意者為12.9％，滿意度僅優於國民黨。