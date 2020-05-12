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520將到！成大校長蘇慧貞再被點名將入閣　 她回應「兩個字」

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▲成大校長蘇慧貞積極引領成大邁向國際頂尖大學之路，並謀求對國家、社會做出重大貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大校長蘇慧貞積極引領成大邁向國際頂尖大學之路，並謀求對國家、社會做出重大貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

520總統、副總統即將將職，成大校長蘇慧貞因校長任內表現傑出，與副總統賴清德在其台南市長任內雙方互動良好，這次自己被點名可能入閣，蘇慧貞也不再訝異，只有以「沒有」兩個字回應。

▲成大校長蘇慧貞積極引領成大邁向國際頂尖大學之路，並謀求對國家、社會做出重大貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大校長蘇慧貞被傳聞入閣已不是第一回，「郭柯王」合體欲問鼎2020大選，因郭柯王3人都是男性，因此鎖定女性出任副手，尋求互補與加分，其中現任成功大學創校以來首位女性校長蘇慧貞，外傳是出任副手的人選，惟當時蘇慧貞對此事感到訝異，稱未接獲相關人員詢問，不清楚消息從何而來。

對於郭柯王陣營想找蘇慧貞擔任副手的傳聞，蘇慧貞表示並沒有人與她接觸，對這消息她感到訝異，她目前也只想把成大校務做好，並沒有想涉入政治步入政壇。

▲成大校長蘇慧貞積極引領成大邁向國際頂尖大學之路，並謀求對國家、社會做出重大貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，蘇慧貞學經歷俱佳，主持成大校務已是第2任，治校成果頗受好評，她與賴清德在台南市長任內，關係互動良好，之前也曾傳出要高升，賴清德擔任行政院長期間，也傳出有意找蘇慧貞擔任教育部長，但當時她正在尋求成大校長連任，而婉拒入閣，也顯示蘇慧貞除個人學經歷優異外，也兼具良好行政能力，的確是兼顧兩性平權的好人選。

▲成大校長蘇慧貞積極引領成大邁向國際頂尖大學之路，並謀求對國家、社會做出重大貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現年60歲的蘇慧貞，1990取得美國哈佛大學公衛學院環境衛生科學所博士後即返回成大任教，一路從教授當到副校長、校長，成為成大創校以來首位女校長，蘇慧貞校長於2015年上任以來，成大在人文、科學、產學、技術都有亮麗的表現，在公務繁忙仍堅持學術研究，因此獲得Nature期刊東亞科學明星、亞洲百大科學家等獎項，她在各界矚目下出掌成大，帶領成大持續朝向綜合性卓越大學願景前進，積極與所在城市連結，發揮大學社會責任，重視校園建設與永續發展，打造世界校園與全球布局。2018年3月成大校長續聘評鑑委員會投票做出贊成續聘決定，並經教育部核定續聘連任成大校長。

從蘇慧貞一再被傳入閣，可見她的個人形象與表現，的確是「好人選」，不過蘇慧貞做人處事一向認真負責，以她的個性應會將想把成大校長第2任任期做滿，為自已在成大尋求歷史定位，不過是否從杏壇轉入政壇，還是要看她的意願。

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