　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

促轉會要求交出4286筆「總裁批簽」　國民黨提行政訴訟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃巈禾／台北報導

促轉會去年11月審定4286筆國民黨「總裁批簽」為政治檔案，並要求將檔案移歸國發會檔案局，國民黨不服而向台北高等行政法院聲請停止執行，但遭裁定駁回。國民黨12日表示，將提出行政訴訟。

國民黨指出，「總裁批簽」屬於政黨內部公文，總統蔡英文執政後，除了對國民黨財務上趕盡殺絕，更濫用公權力逼迫國民黨交出內部檔案，「行徑無理鴨霸！」國民黨再次嚴正抗議，並於12日下午委請律師至台北高等行政法院提起行政訴訟。

國民黨發表4點聲明如下：

一、「總裁批簽」是總裁蔣中正自 1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈之總稱。本質為政黨內部公文，促轉會卻以蔣中正總裁兼具政府與執政黨最高領導人身分為由，粗暴將「總裁批簽」認定為政治檔案，並限時命令國民黨移歸為國家檔案，涉及以公權力侵犯、奪取人民團體文件。

二、對於促轉會指稱，總裁批簽目錄「係國民黨主動通報予促轉會，該批檔案經促轉會審定為政治檔案後，國民黨將原卷運至檔案管理局」。國民黨特別說明，促轉會成立後，即發文特定政黨要求提供所謂政治檔案清冊，基於「惡法亦法」，國民黨只能配合辦理，全程處於促轉會被動威逼之下，何來所謂「主動通報」之說？

三、促轉會於去年審定「總裁批簽」4,286筆為政治檔案，並要求國民黨將相關檔案原件移歸，國民黨接獲通知後，向促轉會申請復查，促轉會今年3月12日駁回復查申請，並要求於3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局。同時威脅，若屆期未完成移歸，將依照促轉條例規定，開罰新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰。

本黨在財務困窘下，實難因應促轉會高額罰鍰威脅，只能於3月30日將檔案運至檔案局，但亦向台北高等行政法院聲請停止執行，惟5月1日遭高等行政法院裁定駁回。本黨今日下午已委請律師對促轉會駁回復查之決定，提起行政訴訟；近日也將對法院駁回停止執行之裁定提出抗告。綜合以上所述，可知促轉會說詞全然罔顧是非、顛倒黑白，不負其自稱為「東廠」之名。

四、促轉會所稱相關史料未獲好的保管等語，國民黨強調，總裁批簽資料早於十年前便經黨史館與國立台灣大學圖書館合作完成數位化，也早在2013年即在黨史館閱覽室公開，任何人都能在閱覽室開放時間內到館閱覽，隨到隨看，不受限制。黨史館閱覽室目前之所以無法維持每天開放，根源在於黨部資產遭黨產會的凍結，促轉會倒果為因、刻意扭曲，令人不齒！

ET快訊
台中妹喝茫「只穿內褲」借廁所　管理員傻眼...報警她竟問：我
新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利
不符紓困資格…苗栗男「一拳打爆」隔板！承辦員慘遭碎片割傷
保七警員遭老婆刺「大腿動脈」　大量失血送醫不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蔡英文邀大家向世界寫下宣言　傳送門點這裡！

寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

9千件紓困「中央退回新北審」？官員真相還原：衛福部做完大部分事情了

中原大學陸生風波！教授上課逐字稿掀論戰　何志偉批：校方打烏賊戰

促轉會要求交出4286筆「總裁批簽」　國民黨提行政訴訟

台中農會贈醫護人員萬顆肉粽　盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

王建民母校驚傳倒閉　中華中學申請停辦資料「未完備」遭新北退回

日台交流協會轉發「阿滴英文」影片　力挺台灣參與WHA

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

影／蔡英文邀大家向世界寫下宣言　傳送門點這裡！

寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

9千件紓困「中央退回新北審」？官員真相還原：衛福部做完大部分事情了

中原大學陸生風波！教授上課逐字稿掀論戰　何志偉批：校方打烏賊戰

促轉會要求交出4286筆「總裁批簽」　國民黨提行政訴訟

台中農會贈醫護人員萬顆肉粽　盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

王建民母校驚傳倒閉　中華中學申請停辦資料「未完備」遭新北退回

日台交流協會轉發「阿滴英文」影片　力挺台灣參與WHA

男出獄求職不順　找哥哥吐心聲「乾脆去死」…隔天他浮出基隆河

鄭俊英、崔鍾訓性侵案「二審減刑」直接砍一半　二交反省書、求和解奏效

鼻子壞掉了？桌上兩塊香噴噴炸雞...底下4隻肥汪睡翻天

SBL／籃協第18季推新制　陳國維：有改變就是好事

快訊／北市內湖車禍！小黃猛撞「停車格內2轎車」…見車主到場嗆：命一條啦

開箱人工增雨新法寶　經濟部小編：好像巨型竹筒飯

今年首颱「黃蜂」最快今明就生成　周末最靠近台灣...影響機率曝

接連預言小豬、阿嬌情變！　小S受封「仙姑」道歉：真的滿靈

移工職災頻傳監察院提出糾正　勞動部：將檢討改進

捐贈護面罩給醫院　醫師鄭英傑：台灣防護成就美國台籍醫師頗感光榮

政治熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

400面挺韓公車站廣告「金主」曝光

六不管族群紓困最複雜　劉寶傑：推去午門問斬

快訊／10萬勞工紓困貸款　龔明鑫掛保證：肯定加碼！幅度明提出

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

投開票所異動18%！罷韓團體開砲

課堂言論惹議　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆這2人補選機率高

王浩宇列陸生比例　勸別急著罵中原

行政院副院長人選　顧立雄呼聲高

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

艱苦人領不到1萬紓困金　王世堅爆氣開罵

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

更多熱門

相關新聞

黃敬平：難道要當豬隊友？

黃敬平：難道要當豬隊友？

高雄市長韓國瑜罷免投票案進入最後倒數，曾任韓競選辦公室發言人的新北市議員葉元之，日前卻批：「國民黨沒作為」，質疑黨為何要韓國瑜獨自面對？桃園市議員黃敬平在12日的ETtoday《雲端最前線》反駁，不是只有去跟罷韓團體打一架才叫「作為」，現階段韓陣營需要的不是催出支持票，「重點是不要樹敵」。

離解封不遠？台灣添一死增變數？

離解封不遠？台灣添一死增變數？

+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

婦聯會首度上街抗議　藍委聲援

婦聯會首度上街抗議　藍委聲援

姓名學老師鐵口直斷：閉眼都會過

姓名學老師鐵口直斷：閉眼都會過

關鍵字：

總裁批簽國民黨行政訴訟

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面