「嘉義極光」哈味嚐過了嗎？　360度保證甜不輸日本千元阿露斯

▲嘉義縣府強力推薦的新品種「極光歐若拉哈密瓜」。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

「極光歐若拉哈密瓜」是嘉義縣府強力推薦的新品種，相較於在日本超市一顆要價台幣千元起跳的阿露斯哈密瓜，縣長翁章梁掛保證說「嘉義極光歐若拉」品質絕對不輸，東森購物8日首賣當天就讓會員暴動搶光1,600顆，且網購特惠一顆算下來約400元，相當划算。新品種能在短時間內成為人氣水果，除了好吃，翁章梁也揭露與3大特點有關。

為避免單一作物大量種植易受市場價格波動，嘉義縣府積極尋找適合設施農業的新品種，增加農民多樣化栽植選擇，去年與種苗公司合作，選出新品種名為「卡蜜拉」的哈密瓜，縣長翁章梁取台語諧音「喔樂」，將其命名為「嘉義極光歐若拉（AURORA）」，並在嘉義縣推廣種植。

▲東森購物攜手嘉義縣政府開賣有水果界愛馬仕之稱的「極光歐若拉哈密瓜」，1,600顆在開賣後立刻完售，買氣熱絡。左起為東森購物執行長彭鴻珷、東森購物董事長王令麟、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣政府農業處處長許彰敏、東森購物專家志銘。

「嘉義極光歐若拉」每年只有春秋兩作，春作品質更優，其特色是每顆重約1～2台斤，採「一株一果」的溫室吊瓜栽培方式，不易受病蟲害感染，與一般果農採用的隧道式種植不同，品質更佳，甜度高達14～18度，但甜而不膩，此外，外觀翠綠網紋明顯且分布均勻，可說是零死角相當漂亮，切開來看，果皮薄且果肉厚，還帶有一股焦糖及香草的香氣，因育成率僅達4成，產量稀少珍貴，因此被譽為「水果界愛馬仕」。

▲「嘉義極光歐若拉」橘紅色果肉口感細嫩、清脆多汁，另一重點就是皮薄肉厚。

讓翁章梁自豪的「嘉義極光歐若拉」，除了口感細嫩、香甜多汁，360度保證甜，新品種也克服了3大缺點，成為它的特色。他說，「嘉義極光歐若拉」特點在於果實脆度、可食用部分與耐存放，相較於一般哈密瓜，它吃起來有脆度，與水梨有得拚；果皮變薄，讓它可食用的部分變多，靠近果皮部分的綠色漸層果肉也具甜味；一般哈密瓜常溫放3～5天後果肉就會變軟，「嘉義極光歐若拉」則是很耐放，常溫可放10天左右，冰箱冷藏放一個月都沒問題，且依然保有原來風味。

「嘉義極光歐若拉」一推出後，就讓廠商驚豔極欲下訂外銷，來自香港、新加坡等國外訂單更是詢問不斷，但目前產量不多，現階段以內銷為主，每每產出即秒殺一空，而未來開始外銷的話，一顆至少也是要價千元起跳。

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