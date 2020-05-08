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協助政府抗疫！王令麟：實體店轉投東森購物「商品量無限、免上架費」

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▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟指派ETmall執行長楊俊元親自出席記者會，力挺政府政策。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情重創經濟，許多實體店家叫苦連天，想轉投電商平台卻苦無門路與辦法，為此，台北市政府產發局推出「台北店家到你家」活動，協助實體電家與電商業者媒合，釋出更多平台優惠及轉型輔導方案。東森購物董事長王令麟特別指示集團全員響應，8日也指派ETmall執行長楊俊元親自出席記者會，力挺政府政策。

副市長黃珊珊致詞時表示，今天活動主題叫「台北店家到你家」，這幾個月台灣人真的悶壞了，尤其台北市經濟非常熱絡，現在都有嚴重的影響。「台北店家到你家」是這波疫情發展出來，希望店商平台協助實體店家，在這一波疫情學會電商平台成為防疫經濟的一環，在疫情期間找出防疫的另一條路。

黃珊珊笑說，第一波只找了3大電商平台，今這次第二波擴大到8大電商平台一起參與，能推展更廣、更多的實體店家加入電商世界。台北市政府思考的是未來怎麼做，未來疫情過後全球經濟模式會改變，傳統行業會受到很大衝擊跟變化，希望協助台北市的商家在這段時間透過不同方式增加營業額，「這波實體店家受傷非常重，讓所有台北市的商家可以在這波防疫，跳到下個階段，在這波悶經濟找到新的路」。

▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

累積發出71億東森幣　楊俊元：最強行銷工具

楊俊元表示，這波疫情中，東森購物非常積極參與各式各樣的公益活動，接下來也會有很多的行銷活動。而政府近來發振興券、消費券、酷碰券，東森購物早早就開始發放「東森幣」，至今累積發出71億東森幣在台灣消費者手上，所有消費者都可以拿著東森幣到東森購物折抵消費，「這71億在外面累積的東森幣，就是所有店家上架東森購物，最強的行銷工具，而且未來還會不斷發、繼續發」。

祭「無數量限制、免費上架」吸實體業者合作

在針對實體店家轉投電商平台部分，東森購物祭出「商品無數量限制免費上架」，以及「東森」、「森森」2購物網站，雙電商平台通路讓銷售成效得以雙重加成。此外，更提供廠商免費的輔導教育訓練、廣宣素材設計與曝光；同時也加碼回饋東森幣，且消費者下單可用東森幣折抵，東森幣總價值2萬元。

而自8日起到6月15日，於「台北店家到你家」活動的精選店家消費，東森幣最高回饋20%，且不限金額即可登記抽，頭獎3M寢具組（涼夏被+新一代防螨水洗枕*2）1名、二獎：3000元台北地下街禮券1名、三獎：2000元台北地下街禮券1名。

此外，更有年中慶活動，於東森購物全站單筆消費滿618元即可抽最高價值6180的東森幣。且消費滿3000元，即送618元折價券，訂單累積點數更可直接登記換贈品，好禮包括兌換折價券、東森幣、即享券等。

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