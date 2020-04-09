東森購物再挺小農　黃偉哲、謝龍介接力開賣台南關廟鳳梨

▲東森購物4月10日將聯手台南市長黃偉哲與關廟區農會好運開賣「關廟鳳梨」，每組10公斤約6～8顆，驚喜東森價599元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台南關廟鳳梨產季將至，東森購物長期支持在地優質農產，與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，將於4月10日（五）11:20 AM在旗下電視購物CH47及東森購物網等通路開賣，台南市長黃偉哲將親臨電視LIVE節目現場推廣，當天更同場加映Youtube頻道「好吃的東森」邀台南市議員謝龍介接力開賣。台南關廟鳳梨每組重量10公斤，內含6～8顆，東森價新台幣599元，並加碼送出50%東森幣，希望號召近千萬會員用實際行動支持在地好物。

台南遠近馳名的關廟金鑽鳳梨，因為多種植於向陽山坡地，獨特的紅砂土排水效果良好加上終年陽光充足，果肉吃起來甜美多汁，造就響亮名聲。東森購物特別邀請台南市長黃偉哲蒞臨LIVE節目現場，為關廟金鑽鳳梨宣傳促銷之外，他也會分享自己挑選鳳梨的小撇步。

黃偉哲表示，台南盛產農產，除了將季節水果結合在地文化特色，拓展多元通路搶攻內需市場，同時也期望持續將最優質的農產品帶給民眾，透過東森購物平台傳達台南文化及農產特色，只要一通電話就能在家品嘗東森嚴選的台南關廟鳳梨，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心，並為辛勞的農民們盡一份心力。

關廟三寶之一的「關廟鳳梨」，品種屬於金鑽鳳梨17號，維生素C含量是蘋果的5倍，富含蛋白質、多種礦物質如鐵、鎂、鋅及多種膳食纖維等營養。台南關廟鳳梨經過農藥合格檢驗，更具有產銷履歷，透明化的資訊讓消費者更安心。金鑽鳳梨擁有高甜度及高營養，除可作為水果食用，還可入菜做成鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜雞湯等美食，為料理增添風味，鳳梨所含的維生素B1及B2還可以增加免疫力，為健康再加分。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與弱勢團體及在地農民合作，號召廣大會員一起做愛心，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆至「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺完銷等，每一檔都賣出好成績。東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業及弱勢團體。

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