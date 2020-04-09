　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物再挺小農　黃偉哲、謝龍介接力開賣台南關廟鳳梨

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」（圖／東森購物提供）

▲東森購物4月10日將聯手台南市長黃偉哲與關廟區農會好運開賣「關廟鳳梨」，每組10公斤約6～8顆，驚喜東森價599元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台南關廟鳳梨產季將至，東森購物長期支持在地優質農產，與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，將於4月10日（五）11:20 AM在旗下電視購物CH47及東森購物網等通路開賣，台南市長黃偉哲將親臨電視LIVE節目現場推廣，當天更同場加映Youtube頻道「好吃的東森」邀台南市議員謝龍介接力開賣。台南關廟鳳梨每組重量10公斤，內含6～8顆，東森價新台幣599元，並加碼送出50%東森幣，希望號召近千萬會員用實際行動支持在地好物。

台南遠近馳名的關廟金鑽鳳梨，因為多種植於向陽山坡地，獨特的紅砂土排水效果良好加上終年陽光充足，果肉吃起來甜美多汁，造就響亮名聲。東森購物特別邀請台南市長黃偉哲蒞臨LIVE節目現場，為關廟金鑽鳳梨宣傳促銷之外，他也會分享自己挑選鳳梨的小撇步。

黃偉哲表示，台南盛產農產，除了將季節水果結合在地文化特色，拓展多元通路搶攻內需市場，同時也期望持續將最優質的農產品帶給民眾，透過東森購物平台傳達台南文化及農產特色，只要一通電話就能在家品嘗東森嚴選的台南關廟鳳梨，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心，並為辛勞的農民們盡一份心力。

關廟三寶之一的「關廟鳳梨」，品種屬於金鑽鳳梨17號，維生素C含量是蘋果的5倍，富含蛋白質、多種礦物質如鐵、鎂、鋅及多種膳食纖維等營養。台南關廟鳳梨經過農藥合格檢驗，更具有產銷履歷，透明化的資訊讓消費者更安心。金鑽鳳梨擁有高甜度及高營養，除可作為水果食用，還可入菜做成鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜雞湯等美食，為料理增添風味，鳳梨所含的維生素B1及B2還可以增加免疫力，為健康再加分。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與弱勢團體及在地農民合作，號召廣大會員一起做愛心，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆至「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺完銷等，每一檔都賣出好成績。東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業及弱勢團體。

►不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品
►「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起
►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
►鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

東森購物3月買氣旺營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

東森自然美防疫做好萬全準備　王令麟每10天親身體驗做見證

東森購物2月獲利成長24.6倍　王令麟：兩大堅持打造「最有溫度」購物平台

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

最成功的更生人企業家！王令麟力拼4年再創東森新巔峰　今年要創380億業績

鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

王令麟助攻農委會　東森購物首賣鳳梨釋迦狂銷3萬台斤

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

EASY SHOP 收攤斷尾求生奏效！20間店低價出清客人狂上門

東森購物再挺小農　黃偉哲、謝龍介接力開賣台南關廟鳳梨

東森購物3月買氣旺營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

電商祭補貼推輔導方案　幫實體店家紓困轉型度過疫情寒冬

冰淇淋內竟然包鹹蛋黃！百年老店犁記跨界推鳳梨酥改良大福　超商吃得到

太夯！日本Switch停止出貨一週　台灣網購供貨暫不受影響

高鐵、桃捷減班　華泰名品城4／13起調整營業時間　中午才能入園

蒸口罩帶動電鍋銷量？　網購揭買氣好與一大原因有關

搶救口罩危肌大作戰！見習網美小吳實測揪好物

網爆伊薩米勒「掐脖女粉」暴走全程　警打臉：沒人被捕

民眾投保「盡量不用去醫院體檢」！南山人壽宣布：可優先以現有資料　進行核保評估

只要6元！桃園隱藏版無名小籠包　皮薄肉餡多、咬下就爆汁

芭黎台商三採陰卡關78天！　張上淳曝「不考慮驗病毒」關鍵原因

超狠毒！嘉義布袋浪浪遭虐打「眼爆凸斷腳」　網怒：這麼可愛怎捨得...

SBL／賈西亞父親離世10日返美　璞園將以單洋將完成賽季

JHBL／永仁、復興2連勝　攜手叩關4強

炎亞綸罵譚德塞激怒陸網友！　微博PO文列4解釋：我的世界人類就是一體

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

消費熱門新聞

日本Switch暫停出貨　台灣網購正常供貨

萌翻！奇奇蒂蒂絨毛杯套開賣了

華泰名品城4／13起中午才開

犁記跨界推鹹蛋黃冰淇淋大福

匠土司一週年！媽祖級女神來祝賀

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

EASY SHOP關閉20間店求自保

東森營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

搶救危肌！見習網美小吳實測好物

電商祭補貼提供輔導服務　助實體店家轉型

Switch需求大增　日本二手價比新機還貴

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

EASY SHOP 收攤斷尾求生奏效！

黃子佼與孟耿如公開甜蜜婚紗照

更多熱門

相關新聞

東森營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

東森營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

居家辦公帶動宅經濟商機，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，3月份業績再傳捷報，單月營收逾17億元，年增率高達23%，獲利年增率更高達117%，單月有效訂單量突破113萬件，與上月相比成長近9萬件。東森購物2020年第1季每股稅後純益（EPS）累計已達2.4元，超前穩定成長。

黃偉哲以視訊方式出席行政院會

黃偉哲以視訊方式出席行政院會

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

疫情升溫...行政院會首次「視訊開」！韓國瑜、黃偉哲親上陣連線蘇貞昌

疫情升溫...行政院會首次「視訊開」！韓國瑜、黃偉哲親上陣連線蘇貞昌

電商祭補貼提供輔導服務　助實體店家轉型

電商祭補貼提供輔導服務　助實體店家轉型

關鍵字：

東森購物王令麟小農台南關廟鳳梨黃偉哲電視購物

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面