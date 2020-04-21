王令麟掏100萬公益金買珍珠芭樂助小農　暖贈3醫院挺醫護

▲東森購物照顧農民、關心醫護，提撥100萬作為公益金與農委會聯手，採購珍珠芭樂暖贈北區三醫院6,900位醫護人員。（左起）臺北醫學大學附設醫院副院長李思智、東森購物執行長彭鴻珷、東森集團總裁王令麟、農委會主委陳吉仲、新北市立聯合醫院院長項正川、衛生福利部雙和醫院副院長張丞圭，共同出席捐贈儀式。(圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

體恤前線辛勞的醫護人員、支持在地的優質農產，東森購物上月首度舉辦「會員守護日」特別活動，並提撥100萬作為公益金，與農委會聯手選購2,500箱、約75,000顆高雄燕巢新鮮珍珠芭樂，將全數贈予北區3所醫院、6,900位醫護人員，在21日捐贈儀式中，農委會主委陳吉仲親自出席力挺，感謝東森購物用實際行動幫助小農、關心醫護，讓疫情期間愛心不間斷。

疫情不僅衝擊台灣農漁產外銷，第一線醫護人員更不分日夜堅守崗位守護民眾健康，在最辛苦的時刻，企業界也主動投入關心抗疫人員，東森購物特地選購富含維他命C的高雄燕巢珍珠芭樂，將全數贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與臺北醫學大學附設醫院全體醫護人員，分別由項正川院長、張丞圭副院長與李思智副院長代表院方接受捐贈，同時也為東森購物帶來的這股暖流表達謝意。

▲捐贈儀式上，各院代表從王令麟手中接受捐贈，同時也致上感謝狀表達謝意。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟表示，國內疫情嚴峻，農漁產受到影響，農委會主委陳吉仲到處奔波且親自上場幫忙銷售農產品，讓大家感受到行政院部會首長的全力動員，作為企業此時也應發揮人溺己溺精神主動協助，不只幫助農漁民，也關心站在前線守護全民健康的醫療人員，而東森捐贈總共75公噸的珍珠芭樂，將分送給3所醫院、6,900位醫護人員，每人可以得到11顆，為他們補充營養、提升免疫力。

王令麟指出，希望這不是第一次，如果有需要，東森會繼續響應，照顧農民，也為醫護人員加油打氣。也期盼東森的棉薄之力能夠帶來拋磚引玉之效，喚起所有企界業一起守護家園。

▲王令麟（右）指出未來若有需要，東森將繼續響應農委會，照顧農民。（圖／記者徐文彬攝）

陳吉仲提到，在王令麟董事長帶領下，只要是東森出手協助的農產品，每一樣都賣得非常好，例如鳳梨釋迦經過平台兩天開賣，帶動產地價格每台斤20塊、每公斤超過30塊；午仔魚產地價格也從105塊變150塊，由於農民一年只靠這一次收入養家活口，東森購物大力幫忙讓他們度過難關，沒有受到疫情影響。這次東森自掏腰包提撥100萬作為公益金購買當季芭樂，並轉贈給辛苦的醫護人員，讓大家看到台灣處處充滿愛心之外，同時也幫助了農民，且讓消費者買到在地新鮮農產品，可說是一舉三得。

▲東森購物採購高雄燕巢新鮮珍珠芭樂，共計75公噸，約75,000顆。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森購物提供）

高雄為全國灣最大芭樂產地，占全台產量近4成，其中又以燕巢芭樂最受消費者青睞。芭樂進入產季，東森購物聯手農委會，採購價值100萬元、2,500箱、約75,000顆優質燕巢芭樂，新鮮現採、產地直送，把當季最優質營養的水果送到前線醫護人員手中。

東森集團長期致力於公益，在疫情期間更是秉持「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任，率先響應農委會政策開賣農漁產，並號召廣大會員一起做愛心，台東鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺完銷、午仔魚與石斑魚2小時熱賣8,000條，每一檔皆受到熱烈好評與迴響。

此外，東森電話行銷團隊捐贈市值共1,216萬的暢銷保健品與保養品物資，予國內醫護警消疫苗研發團隊；東森自然美也於日前捐贈1萬瓶、價值超過3千萬的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，向第一線醫護警消致敬。

▲東森集團總裁王令麟（右3）不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，呵護他們疲憊的肌膚。

王令麟表示，東森善盡企業社會責任，讓疫情期間愛心不間斷，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，未來也將提供更多、更優質的服務給大眾，打造「最有溫度」的購物平台，用真情相挺、讓愛心不間斷。

►不捨一線醫護防疫辛勞 王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

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