水果界愛馬仕「嘉義極光哈密瓜」來了　東森購物首賣秒殺等級哈味

▲東森購物將於5/8（五）11:20 AM 在旗下電視購物47頻道開賣「嘉義極光歐若拉哈密瓜」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

時序進入5月，天氣愈趨炎熱，能夠消暑的水果最熱門，香甜多汁的哈密瓜就是夏天必吃的當季熱門水果之一。東森購物首次攜手嘉義縣政府，5/8（五）11:20 AM於旗下電視購物47頻道，開賣素有水果界愛馬仕之稱的「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，每組2顆入，約2.5～3公斤重，東森價899元，再加碼回饋東森幣50%，縣長翁章梁也將現身LIVE現場推廣並分享獨家消暑吃法。

由翁章梁親自命名的「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，為全球唯一、台灣特有品種，也是嘉義縣府強力推薦的新品種；自去年推出後，不僅在瓜果界掀起話題旋風，國內每每產出即秒殺完銷，國外訂單更是詢問不斷，堪稱台灣水果外銷明日之星。

「嘉義極光歐若拉哈密瓜」的特色是每顆重約1～2台斤，採溫室「一株一果」方式栽種，甜度高達14～18度、翠綠網紋明顯、果皮薄且果肉厚，具有迷人焦糖香氣，因育成率僅達4成，產量稀少珍貴，因此被譽為「水果界愛馬仕」。

▲「嘉義極光歐若拉哈密瓜」為去年推出的新品種，在國內外都很受歡迎。

東森購物長期支持台灣在地優質農產品，多次以實際行動幫助小農提升銷售，此次攜手嘉義縣政府強勢推廣「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，當季現採產地直送，讓消費者享用到最佳口感，每組2顆入，約2.5～3公斤重，東森價899元，更具備產銷履歷，透明化的資訊讓消費者更安心。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷，銷售成績表現亮眼，每檔都獲得極高的評價與回響。東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。