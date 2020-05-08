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東森首賣嘉義極光哈密瓜　王令麟加碼助攻會員暴動搶光1600顆

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▲▼嘉義縣長翁章梁上東購銷售哈密瓜。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物攜手嘉義縣政府開賣有水果界愛馬仕之稱的「極光歐若拉哈密瓜」，1,600顆在開賣後立刻完售，買氣熱絡。左起為東森購物執行長彭鴻珷、東森購物董事長王令麟、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣政府農業處處長許彰敏、東森購物專家志銘。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

去年嘉義推出新品種「極光歐若拉哈密瓜」，脆甜多汁又有迷人特殊香氣，不少人一吃就上癮，每每產出即秒殺一空，為了讓更多人品嚐在地特有的好滋味，東森購物首度攜手嘉義縣政府共同強力推廣，不僅嘉義縣長翁章梁為此獻出電視購物處女秀，東森購物董事長王令麟更宣布加碼回饋50%東森幣，不計成本支持農民，相當於最低400元就可以把2顆頂級哈密瓜帶回家，讓會員暴動搶下單，8日一開賣後，當天狂銷超過1,600顆、逾800組，總重高達2,000公斤。

翁章梁掛保證吃過後會讚不絕口的「極光歐若拉哈密瓜」，是嘉義縣府強力推薦的新品種，其特色是每顆重約1～2台斤，採溫室一株一果方式栽種，雖然甜度高達14～18度，卻是甜而不膩，此外，翠綠網紋明顯、果皮薄且果肉厚，可食部位多，口感細嫩、清脆多汁，脆度與水梨有得拚，還帶有一股焦糖及香草的香氣，相較於一顆要價台幣2千元的日本阿露斯品種，翁章梁很自豪的說，「嘉義極光歐若拉哈密瓜絕對是有過之而無不及。」

「極光歐若拉哈密瓜」目前產量不多，因此以內銷為主，除了上架百貨超市販售，也可透過網購通路下訂，其中與東森購物聯手銷售，每組2顆入，約2.5～3公斤重，東森價899元，電話語音折扣100再加碼回饋東森幣50%，與外銷價格每組2,000元相比，僅需45折即可入手，品嚐到不輸給日本阿露斯的哈密瓜，再加上具備產銷履歷的透明化資訊以及當季現採產地直送，一開賣後吸引會員火速搶購，電話專線與網路訂單瞬間湧入。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購銷售哈密瓜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購銷售哈密瓜。（圖／記者李毓康攝）

▲「嘉義極光歐若拉哈密瓜」整顆360度零死角都很漂亮之外，果肉厚、果皮薄更是其最大特點。

翁章梁表示，「極光歐若拉哈密瓜」是嘉義才有的新品種，吃起來有脆度，從果肉到帶皮的地方都吃得到，保證360度都是甜的，品質不輸日本；另外，不似一般哈密瓜常溫放3～5天就會變軟，新品種很耐存放，常溫可放10天左右，冰箱冰藏則可放一個月，依然保有風味。價格方面，國內一顆賣400元左右，未來外銷的話，一顆至少要賣1千元。

為了推廣嘉義地優質水果，翁章梁把電視購物處女秀獻給東森，為他留下難得的新鮮體驗，而此次與購物平台合作，他提到，非常高興能夠與東森購物攜手合作，共同推廣「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，也感謝王令麟董事長力挺台灣在地小農，日後將持續與東森購物推廣嘉義在地優質的農漁產品，例如嘉義有全台灣最好的咖啡、高山茶、小蕃茄，希望透過東森平台帶給消費者。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東購銷售哈密瓜。（圖／記者李毓康攝）

▲第一次上電視購物賣東西，翁章梁覺得經驗很特別，也希望能與東森購物有更多合作機會，把嘉義好東西推銷出去。

東森購物長期支持在地優質農產，王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動、將愛心回饋予農民，尤其新冠肺炎疫情衝擊國內農漁產品，東森率先響應農委會政策，也與各地政府合作，加入農漁產銷售國家隊之行列，助攻台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8000條，每檔銷售成績都獲得極高度迴響，過去也有新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆等表現亮眼紀錄，幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到在地美味。

此外，東森購物執行長彭鴻珷也提到，東森致力於去中間化，除了從產地直接送到消費者手上，更把中間利潤回饋給農民、消費者。而東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

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