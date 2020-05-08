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快發揮你的穿搭功力　母親節幫媽咪穿得舒適有型

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▲穿搭,挑衣服,整理衣服,買衣服。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲挑件好看的新衣，讓媽咪在母親節穿得美美。（圖／取自免費圖庫Pexels）

消費中心／台北報導

今年母親節發揮一下你的選衣與穿搭功力，挑件適合媽咪的新衣，讓她穿得舒適又有型。平價流行休閒服飾GIORDANO佐丹奴向來呈現簡單明亮、舒服自然，多款春夏新品也體現這樣的風格取向，不論是百搭素T、率性POLO衫、優雅氣質襯衫或舒適卡其褲、潮流寬褲，好搭配輕鬆穿之外，即日起至5/15(五)更推出感恩慶活動，寵愛限定單筆滿799元現折200。

母親節即將到來，GIORDANO推出寵媽感恩慶，其中推薦休閒不失正式感的亨利領棉麻襯衫，材質透氣舒適，夏日穿著不悶熱之外，版型設計顯瘦修飾身形，不管搭牛仔褲、寬褲或短裙，簡單打造不同風格魅力，可對應居家、上班、逛街等各種場合的穿搭需求，大推衣櫃裡一定要有這一件超百搭單品。

GIODANO母親節感恩慶（圖／東森購物提供）

女裝亨利領棉麻襯衫。（圖／東森購物提供，以下同）

除了女裝，GIORDANO也有眾多款式男裝，趁這檔購物優惠買起來最划算。上班族首選彈力牛津紡襯衫，標榜採用舒適高含棉、厚薄適中，四季皆可搭配穿著外，為增添特色，胸前特地加了刺繡設計，穿起來不呆板。

GIODANO母親節感恩慶（圖／東森購物提供）

四季百搭彈力牛津紡襯衫

喜愛美式休閒風的男性，相信至少擁有一件POLO衫，但希望有點變化，不想太素的話，建議可挑選領子、袖口拼接線條的設計，更顯年輕氣息，另外像是麋鹿漸層刺繡短袖POLO衫，整體活潑感十足，領子更藏有雙面花色小巧思，立領後又是不一樣的帥氣感，打造多樣造型。

GIODANO母親節感恩慶（圖／東森購物提供）

素色線條拼接POLO衫

GIODANO母親節感恩慶（圖／東森購物提供）

麋鹿漸層刺繡短袖POLO衫

穿膩牛仔褲了嗎？近年「束口褲」成為流行單品之一，上寬下窄的版型可以修飾腿型，不論男女都在穿，尤其現在運動風正夯，簡單搭配球鞋、T恤就很好看，甚至搭休閒襯衫也沒有違和感。GIORDANO推出男裝純棉素色束口褲，多款經典素色風格各異，包括深灰、軍綠、海軍藍、胡椒白、卡其色，讓人忍不住想一次包色，每天穿出不同主題風範。

GIODANO母親節感恩慶（圖／東森購物提供）

純棉素色束口褲

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