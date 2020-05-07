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嘉藥聯手新豐高中　以在地食材感謝教養育之恩

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▲嘉南藥理大學餐旅管理系與新豐高中辦理母親節慶祝暨謝師恩活動，希望讓學生用自己的雙手，製作蜂蜜芝麻燒，表達對母親及老師們感謝心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學餐旅管理系與新豐高中辦理母親節慶祝暨謝師恩活動，希望讓學生用自己的雙手，製作蜂蜜芝麻燒，表達對母親及老師們感謝心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在教育部高教深耕計畫的補助下， 5月7日嘉南藥理大學餐旅管理系特別與歸仁區新豐高中合作辦理母親節慶祝暨謝師恩活動，希望讓學生用自己的雙手，結合歸仁當地農產品來製作充滿愛心的蜂蜜芝麻燒，藉以表達對母親及老師們感謝心意。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系與新豐高中辦理母親節慶祝暨謝師恩活動，希望讓學生用自己的雙手，製作蜂蜜芝麻燒，表達對母親及老師們感謝心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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母親節將近，接著就是畢業季，如何對辛苦的母親與老師們表達感謝之意呢? 當然要用自己的雙手親自製作才好。嘉藥餐旅系孫靖玲老師與新豐高中職業試探課程教師教務主任黃彥鳴合作，先讓學生於裝蜂蜜芝麻燒的紙袋上，繪製謝師恩與母親節的溫馨小語與圖案，然後再煎製蜂蜜芝麻燒放入袋內，中午時親送給紙袋上的老師，這活動有多達百位學生參與，共送出100份蜂蜜芝麻燒給老師，獲贈老師都備感喜悅與溫馨。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系與新豐高中辦理母親節慶祝暨謝師恩活動，希望讓學生用自己的雙手，製作蜂蜜芝麻燒，表達對母親及老師們感謝心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥餐旅系與新豐高中辦理這次活動還有另一個意義，就是要推廣在地農產品，孫靖玲老師長期與台南地區青農合作，在這次食材選擇上自然也以台南為主，她特別精選了歸仁青農張清文先生種植的黑芝麻加工製作而成芝麻醬，再結合關廟陳建廷先生季節限定的桃花心木蜜，調配出蜂蜜芝麻燒的靈魂內餡，濃郁的蜂蜜與芳香的芝麻完美結合在一起，也為感恩的學生們呈現出濃厚的感謝心意。

新豐高中藉此活動讓學生感謝老師的愛護教導，並提醒學生要對母親表達謝意，嘉藥餐旅管理系則是藉此大手牽小手活動，培養學子喜愛烘焙宣導食安教育，並於疫情嚴峻期間，更要協助在地青農行銷農產品，善盡大學社會責任。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系與新豐高中辦理母親節慶祝暨謝師恩活動，希望讓學生用自己的雙手，製作蜂蜜芝麻燒，表達對母親及老師們感謝心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南區6間高中職領航校長，精進共學的社群學習活動，剛好在新豐高中辦理，陳惠珍校長也利用研習空檔帶友校校長一起來參觀學生煎製蜂蜜芝麻燒活動，讓友校來深入瞭解新豐高中創新教學活動的設計與安排方式，大家對新豐高中能不斷地結合大專、社區資源來規劃特色教學活動深感認同。

嘉藥民生學院院長王柏森表示，嘉藥長期與在地學校及社團合作，持續推廣台南在地特色，這次能結合歸仁黑芝麻與關廟桃花心木蜜，與新豐高中攜手來傳遞感謝母親養育之恩及老師教育之恩，不只學生、家長及老師受益，在地青農的心血也可以被看見，十分有意義，也是嘉藥與新豐共同付出社會責任的良好示範。

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