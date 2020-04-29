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親子

防疫優先！不出門也能在家進行的7堂親子課～

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

在疫情蔓延全球的風暴下，相較於歐美等國家，台灣雖然交出亮眼的控管成績單，但在長時間自主宅在家的情況下，面對時不時想往外跑的孩子，不少父母已經黔驢技窮，不知道要做什麼了啊～～～

別！別衝動！雖然51勞動節連假要到了，外面的天氣又豔陽高照，好適合到外面溜小孩～可，現在是地球村世界，他國事務仍與我們緊緊相連，更先進的地方都在封城，我們守得好，不代表沒有風險啊！千萬別輕忽！在疾管署沒有放行下，大家還是待在家裡好嗎？

我們家從農曆年前、疫情剛開始嚴重時，就開始減少外出的次數，除非上學、買生活用品、必要的工作行程，否則我們大都選擇不出門，這麼長的時間，到底可以做些什麼呢？以下就來分享給大家，讓您也能用這些7種親子課程，使孩子心甘情願待在家裡喔！

家政課：先來場大掃除。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

既然要長期待在家裡，當然得先把環境整理乾淨，趕快分配工作，讓孩子一起來做大掃除吧，光這樣就可以花上2天時間了～（偷笑）

數理課：玩積木訓練邏輯能力吧～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

積木是家家戶戶都有的玩具，比較不需要再另外購買，積木的好處是除了訓練邏輯跟小肌肉以外，知名品牌把玩積木的年齡層拉到好大，從幼幼班到中年人，都有對應的系列能選擇，可說是老少皆宜的休閒活動。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

閱讀課：親子共讀搭配有聲教具！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

閱讀是孩子最不能缺少的基本能力，不要說學校考試了，光是一個家電說明書，就要足夠的詞彙去理解，對幼小、不識字的寶寶來說，我們可以先從繪本切入，陪著孩子、引導他們習慣碰書，再使用像點讀筆這種有聲教具，讓孩子試著自己閱讀。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

美術課：從平面到立體的素材融合～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

小朋友都很喜歡畫畫，除了用具簡單外，我們也可以教孩子結合其他素材來創作，像是畫在紙杯、寶特瓶等回收資源，做成獨一無二的提燈、筆筒等等玩具，或是用樹脂土等材料，利用它們乾後會成型的特性，捏製屬於自己的人型公仔！

音樂課：訂個目標學樂器。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

唱歌最能直接發洩壓力，不過，若孩子有些音樂天份，不妨替他們選擇喜歡的樂器來自學，像現在最熱門的兒童樂器：烏克麗麗，既輕巧又容易上手，成為許多幼稚園必教的課程，我女兒還會自己哼歌，嘗試寫曲呢！

自然課：好玩又能儲存食糧！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

不得不說，在國外封城的環境下，真的有很多人開始嘗試在自家種點蔬菜，其中豆芽菜是孩子最容易有興趣跟成就感的（因為長超快，沒兩天就可以收成，又不需要土壤跟營養）我們家則是接收朋友的蘆薈，帶著孩子一起當城市農夫，也是一種另類備糧呢！

校外教學：家裡也有求生風～

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

說到校外教學，大家可別誤會我的意思，不是叫大家現在去室外啦，而是在家「露營」，現在不是都有那種小小、好開合、好收納的輕便帳篷嗎？把這一攤開，家裡就有一點野外風啦，在這特殊情況下，沒魚蝦也好，您說是嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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