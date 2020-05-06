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親子

第一次參觀私立幼兒園　家長一定要觀察的10個重點！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

每到5月，除了慶祝母親節外，3到4歲幼兒的爸媽，得面對托育保母與幼兒教育交接的難題，身為菜鳥家長，您或許對此焦頭爛額，但不管如何，我們還是要振作起來，替孩子選擇一個安全又適合的學習環境～

我單身育兒，對於孩子的期許是品格端正、健康快樂，成績那方面的事情，我認為學齡前不用給太大壓力，適性發展、探索新知即可，人生都是比較級的，端看以什麼為標準，但國民義務教育就12年了，實在不用從幼稚園就開始操練。

如果您有從事幼教業的朋友，可以探聽一下此行的內情，也許會發現私立幼稚園雖然是辦教育，但其實品質參差不齊，看似無害的外表下，可能包著只論利益的黑心，所以不用抱太崇高的期望，私立幼稚園就是個事業，什麼樣的老闆、老師都有，平心面對就好。

以下，我將分享自己觀察多所私立幼稚園的經驗，期待替菜鳥家長多提醒一些注意事項！（雖然現在官方名稱為幼兒園，但社會大眾依然習慣講幼稚園，所以這邊以幼稚園為統稱）

1、堅持找政府合法立案的幼稚園。

不好的幼稚園，不會只有單一事情違法，如果連基本合法立案都做不到，那代表有更多藏汙納垢的事情，而且碰到事情更無處申訴！家長可以到全國教保資訊網查詢是否有立案（https://www.ece.moe.edu.tw/），裡面有些園所的數據資料可以記錄下來，看看是否與真實情況吻合。

2、不聽信園方說法，要實際觀察超收狀況。

台灣幼稚園超收是家常便飯！

現行法規是1：15，即1位老師帶15位學生，而且民間還有教育團體在推動降低師生比，但實際走訪數間園所，超收比例還是很驚人，1：18是家常便飯，我還看過更高的，但政府根本沒有加強檢查，不是教育部門與幼教老闆私相授受，使檢舉人被秋後算帳，要嘛就是事先通知，讓園所有時間將孩子安置到其他地方。

在這樣的情況下，您家附近的幼稚園，可能有一大半都超收～或許您認為超收無妨，但我提醒您，超收確實會影響到老師的情緒及對孩子的關心程度，如果您想要一段重視互動的師生關係，請您不要聽信園方保證，如：「我一個人絕對hold得住」，不要選超收的幼稚園！

3、看看逃生通道是否有障礙物？

我常說：「輕忽是一種習慣！」幼兒園跟教室不能只有單一出口，而且必須要有對外窗！試想1位老師帶15個懵懵懂懂的孩子，如果災害從門口過來，要怎麼逃生？學齡前幼兒的反應速度沒有這麼強，別指望他們能自救，況且是碰到大型事件，孩子怕都來不及了，更別說判斷往哪裡逃。

4、注意廚房與孩子的動線距離。

開業較久的幼稚園，早期沒有規劃動線，廚房端餐桶會經過孩子活動區域，或廚房直接在教室隔壁，如果您有得選擇，請不要挑這樣的園所，不怕一萬，只怕萬一。

5、使用地下室做為教學空間是非法的！

又是一個教育主管機關放縱的例子！您知道嗎？幼稚園的地下室可以當作置物空間，但絕對不能使用地下室進行課程，如果您參訪的幼稚園有地下室，他們讓孩子下去上課、排舞，嘿～那是違法且非常危險的！

這跟信不信任老師沒有關係，萬一失火了，怎麼逃出來呢？就算園方保證會用生命保護孩子，但家長不該為了上班，讓小孩承擔這種風險！

6、下午16點前的收費才藝課是違法的！

幼兒園的收費才藝課，只能開在下午16點以後，不可佔用16點前的正常上課時間，但很多家長不知道這是違法的，面對園所積極推銷，怕得罪老師，只能乖乖繳錢上才藝！加上教育局魄力不足，被檢舉違規也只開罰3000元，對幼稚園資方根本不痛不癢。

7、建立孩子的性別意識：廁所很重要～

我建議每位家長都要去瞧瞧幼兒園的廁所！近年來，性教育與性別教育受到重視，但仍有很多幼兒園的廁所沒隔板，讓孩子互相嬉鬧觀看，這對重視身體自主觀念的家庭來說，會是很大的教育障礙，我們可以從廁所來一窺這間幼兒園對性教育的想法，不合就換一家吧！

8、園所有沒有密室或神秘的一道門…

我知道這對沒碰過的家長來說很匪夷所思，但有些園所為了躲避稽查，在裝潢教室時，就留下秘密小房間，或跟牆壁圖案連成一氣的隱形小門，不推開不知道這小門的背後，竟然接著極窄的通道，可以通往別的樓層或室外…。

除了防超收稽查以外，秘密小房間也會被拿來處罰學生，別以為現在都不敢體罰，就算不直接體罰，被關在黑漆漆的房間，也是會留下一輩子的陰影。

9、有沒有使用安全合格的娃娃車，園長的廂型車是不能拿來載學童的喔！

台灣對娃娃車的法規一向很鬆散，但不管如何，基本規則還是要遵守！娃娃車的運行路線也有規定，如果校外教學要跨縣市，就不能使用娃娃車載運囉～（但教育局沒在抓的！）

對了，很多父母誤以為園長的廂型車更加安全，其實這是錯誤觀念，娃娃車雖然沒有安全帶，但對其他用路人來說，外面的黃色車身還是有警示作用，開得太快，也會被其他駕駛檢舉，但私家車就不容易辨別了！

如我先前所說，不守法的人，不會只有一處不規矩，明目張膽使用私家車當娃娃車，就是違規！

10、不要只聽口碑，要親身去觀察園所理念～

很多人認為資深就是老經驗，但可惜的是，台灣有太多會仗著自己經驗老道而鑽漏洞的人，我不是說資深等於狡猾，而是不管年資多高，都應該要保持警覺，並且更新觀念，不然老師們很容易會跟父母產生代溝。

這就要先問問家長本身：您要給孩子怎樣的環境？是適性發展？還是菁英教育？不要因為工作忙碌，就把孩子全權交給學校，一定要多多觀察追蹤，看看彼此的理念是否相同？不要等到您的孩子，長成另一種樣子，才後悔選了不適合的幼稚園。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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