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親子

不打小孩日／管教與家暴大不同　如何辨別我是為你好

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我曾經很怕自己，成為像父親那樣的人。

自發現懷孕開始，我心中就有一個警鈴默默響起：「雖然知道不能使用暴力，但從小只看過這種教小孩模式的我，會不會成為下一個施暴者呢？」我想，很多受過家庭暴力的人，在面對自己的下一代時，都隱隱有類似的疑問吧！

我們都知道，小孩的行為與父母息息相關，更讓人為難的是，這些受過來自家庭傷害的孩子，因為成長時期只觀摩過這樣的權威相處方式，長大後，面對自己的伴侶與小孩，很容易重複上一代的錯誤行為，即使努力克制，仍難保證某天不會爆發，這不是推卸責任，而是行為模仿和無法揮去的童年陰影。

我是被打大的孩子，說是孩子，最後一次被使用暴力已經24歲了，比較不幸的是，我大都不因為自己做錯事情被打，而是被盛怒的父親，當成發洩情緒的沙包，這點在我們家不只我受害，在打到僅剩我一人以後，還撐了1年多，實在受不了了才離家，並做好此生不再見的準備。（家暴經歷我寫成系列文章，請點此。）

當女兒出生以後，孩子的爸突然疏遠我們，雖然住同一個屋簷下，但關係比室友還不如，我只能一肩擔起，面對她高需求寶寶的各種難關：晚上不睡覺、凌晨必吐奶，說真的，已經不是過勞可以形容了，實在叫天，天不應，叫地，地不靈，但我仍努力克制自己想兇孩子的衝動。

直到某一天，當時女兒約莫8個月左右，她凌晨2、3點還在床上爬來爬去，要媽媽陪玩，我已經累癱在滑手機鎮靜，她爬過來討抱，我終於忍不住，吼了她一聲：「妳到底什麼時候要睡覺？」

面對媽媽突然大吼，女兒只笑盈盈對著我，以為我在跟她玩，還發出科科科的嬰兒笑聲，我怒火未消又再罵了一次，孩子這才意識到憤怒的情緒，從她臉上，我看到笑嘻嘻轉成疑惑，不到一秒，隨即哭了起來。

她人生第一次感受到不友善，我永遠不會忘記那表情。

人家說：「有一就有二。」確實，在那天以後，我罵她的次數變多了，但我也提醒自己體罰與暴力的差別，正是「心態」！孩子做錯事，該管教就要管教，不過大人要先思考，「這件事的本質就是不行，會危害到安全，或對人不禮貌、不尊重！」還是「你這樣做，讓我很沒面子！」由情緒來判別是否處罰！

舉例來說，像孩子摸插頭、玩風扇等危險行為，若屢勸不聽，我真的會打屁股警惕，以保障她不會重蹈覆轍，如果是學習成績不好，很抱歉，我會把問題丟回給孩子，並且幫忙分析利弊，讓她自己去決定努力程度及承擔後果。

正因如此，我終於可以放下對自己的憂慮：因為我跟父親不一樣！

在我們家，「打」是沒有用的，女兒承襲我的倔強，都是吃軟不吃硬的人，雖然知道還是有不少父母奉行打罵教育，但我得說，打孩子只是讓他們學習陽奉陰違，不會有實質的激勵效果，縱使打下去收速效，不過30、40年後，當孩子說到這段，絕對仍充斥滿滿的埋怨。

今天4月30日是國際不打小孩日，雖然我不認為這樣可以阻止不當體罰的產生，不過創造一個記憶點也是好的，我要奉勸大家，小孩不是不能管教，但真的別因為情緒或面子問題打孩子，沒有人該被視為憤怒沙包。

下次快被孩子激怒時，先停個3秒想一下，自己是不是在情緒上？別輕易在激昂時動手，這只會讓孩子對您不信任，若您真的忍住了，孩子會因為這個頓點而變成更自律的人。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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